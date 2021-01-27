  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı
Yerel

Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Isparta’da camiye giren 13-14 yaş arası 5 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avizelere ve elektronik eşyalara da zarar veren çocuklar daha sonra camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 10:11:00 -

Olay, 24 Ocak tarihinde Fatih Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Çırak Cami’nde meydana geldi. 5 çocuk, girdikleri caminin içinde avizelere, elektronik eşyalara zarar verdi. Yangın tüpünü de caminin içine sıkan çocuklar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından camiye gelen görevliler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Isparta Müftülüğü yetkilileri, 5 çocuğun camiye verdiği toplam zararın yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinin polise teslim edildiği ancak yaşları 13-14 arası olan 5 çocuktan ilk etapta şikayetçi olunmayacağı, ailelerinin tespit edilip zararın karşılanması için görüşüleceği öğrenildi. Isparta Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi camide temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan çocukların cami içinde yaptıkları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, partisinin ittifak politikasına ilişkin çarpıcı bir ..
Yıllar sonra gelen bomba itiraf: Başarısız olduk
Gündem

Yıllar sonra gelen bomba itiraf: Başarısız olduk

Donald Trump yönetiminin Suriye stratejisinin başarısız olduğunu savunan ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye ve Rusya'nın Suriy..
Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle partisini parçalama noktasına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay