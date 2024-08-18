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Gündem Camiye böyle giriş yaptı… Aydemir Akbaş’ın cenazesinde ‘Tatlıses’ arbedesi
Gündem

Camiye böyle giriş yaptı… Aydemir Akbaş’ın cenazesinde ‘Tatlıses’ arbedesi

Yeniakit Publisher
2024-08-18 14:31:00 -

İbrahim Tatlıses, Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı için camiye geldi, o sırada kısa süreli arbede yaşandı.

Şişli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı.

Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

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Yorumlar

Vahap

Görmemiş ve kültür yoksunu bir halk olduk vesselam.

KARADAGLI

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