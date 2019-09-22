Camiye aracını vurdu, kendi boğazını kesti!
Fransa'da camiye saldıran bir şahıs, olayın ardından kendisini boğazından bıçakla yaraladı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.22 Eylül 2019 Pazar 12:51
Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Fransa'da Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kendisini yaraladı
Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendini bıçakla boğazından yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.
Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
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