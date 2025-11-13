Camiye alçak saldırı! Duvarlara “Kınamaya devam edin” yazdılar

Silahlı Yahudi çeteler, bazı İsrailli liderlerin Filistinlilere yönelik son saldırıları kınamasından bir gün sonra, Batı Yaka'nın orta kesimindeki bir Filistin köyünde bulunan bir camiyi ateşe verip duvarlarına nefret dolu yazılar yazdılar.

Bölgeden haber aktarımı yapan AP muhabirinin Perşembe günü ziyaret ettiği Filistin kasabası Deyr Istiya'daki caminin bir duvarı, en az üç Kur'an-ı Kerim ve halılarının bir kısmı ateşe verilmişti.

Yahudiler caminin bir tarafına grafitiyle “korkmuyoruz”, “yine intikam alacağız” ve “kınamaya devam edin” gibi mesajlar yazdı. Duvarlara yazılan İbranice yazıların, Çarşamba günkü şiddet olaylarını nadiren kınayan ordunun Merkez Komutanlığı Sefi Tümgeneral Avi Bluth'a gönderme olduğu anlaşılıyor.

Bu, üst düzey yetkililerin, askeri liderlerin ve Trump yönetiminin endişelerini dile getirmelerine neden olan bir dizi saldırının sonuncusuydu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Batı Yaka'daki şiddet olaylarındaki artış hakkında yorum yapmadı.

Çarşamba günü bir basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Batı Yaka'daki olayların yayılması ve Gazze'de yaptıklarımızı baltalayabilecek bir etki yaratması konusunda bazı endişeler olduğunu” söyledi.

Yahudi çeteler, Gazze'de iki yıl önce patlak veren savaştan bu yana Batı Yaka'da Filistinlileri hedef alan yüzlerce saldırı düzenledi. Saldırılar son haftalarda Filistinlilerin yıllık bir ritüel olarak zeytin ağaçlarını hasat ettikleri dönemde yoğunlaştı.

Ekim ayı, BM'nin insani yardım ofisinin 2006 yılında kayıt tutmaya başlamasından bu yana Batı Yaka'da Yahudi çetelerin saldırılarının en fazla kaydedildiği ay oldu.

Salı günü onlarca maskeli Yahudi, Batı Yaka'daki Filistin köyleri Beyt Lid ve Deyr Şeref'e saldırdı, Filistinlilerin araçları ve diğer mülklerini ateşe verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog saldırıları “şok edici ve ciddi” olarak nitelendirdi. Ancak Herzog'un bu tip açıklamalarının sembolik olmaktan öteye gitmediği biliniyor.

Herzog, “bir avuç” fail tarafından işlenen şiddetin “kırmızı çizgiyi aştığını” söyledi ve bir sosyal medya paylaşımında “tüm devlet yetkililerinin bu yaşananları durdurmak kaldırmak için kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini” ekledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de Herzog'un Batı Yaka'daki şiddet olaylarına yönelik kınamalarını yineleyerek ordunun “yasalara saygılı bir halkı lekeleyen azınlık bir suçlu grubuna müsamaha göstermeyeceğini” söyledi.

Rubio Çarşamba günkü açıklamalarında İsrail Cumhurbaşkanı ve üst düzey askeri yetkilileri söz konusu saldırıları kınadıkları için övdü.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Yaka'da silahlı Yahudi çeteler ve İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar ve baskınlarda yaklaşık 1000 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News