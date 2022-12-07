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Yerel Camilere dadanan hırsızlar polisten kaçamadı
Yerel

Camilere dadanan hırsızlar polisten kaçamadı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 5 farklı camiden musluk ve alüminyum kapı çalan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 21:26:00 - 2022-12-07 21:28:14
Camilere dadanan hırsızlar polisten kaçamadı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 5 farklı camiden musluk ve alüminyum kapı çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan 5 farklı camide yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahısların Y.V. ve S.U. olduğunu tespit etti.

Cezaevine gönderildi

Ekipler, düzenledikleri operasyon ile şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların camilerden musluk ve alüminyum kapı çalmaları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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