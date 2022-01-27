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Gündem Camiler yolda mahsur kalan vatandaşın sığınma yuvası oldu
Gündem

Camiler yolda mahsur kalan vatandaşın sığınma yuvası oldu

İstanbul’daki kar hayatı olumsuz etkilerken, oda fiyatlarını ikiye katlayan oteller, yolda kalan vatandaşların mağduriyetlerini ikiye katladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 10:34:00 -
Camiler yolda mahsur kalan vatandaşın sığınma yuvası oldu

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Sürekli gündem tartışması haline getirilen “camilerimiz” afetlerde mağdur olan vatandaşlara sığınma yeri olarak bir kez daha gönülleri fethetti.

Yüzleri kızardı mı?

Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şunları dile getirdi: “Camilerimiz vatandaşlara hizmet etmek için önce ibadethane olarak kurulmuş yerlerdir. Aynı zamanda bu zor zamanlarda deprem, sel ve kar nedeniyle vatandaşlara millete sıcak bir yuva olarak kullanıldı. Bu sebeple camiye, Diyanete ve din görevlilerine karşı olan kişilerin yüzleri kızarmıştır diye düşünüyoruz. Bir camiayı yıpratmanın kimseye faydası olmadığının çok güzel bir örneği oldu.”

Sadece ibadet yeri değildir

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları ifade etti: “Peygamber Efendimizin de bizzat çok fonksiyonlu olarak kullandıkları camiler; tarihi süreç içerisinde içerisinde ibadet edilen özelliği dışında bilumum toplantıların ve gerektiği zamanlarda barınmadan tutun, hastane ve sığınılacak mekanlar olarak da kullanılmıştır. Nitekim ülkemizi istila eden ecnebilerle yapılan savaşlarda hastane olarak kullanıldığını tarih kitaplarımızda okumaktayız. Aynı zamanda felaket ve afetlerden dolayı mağdur olan insanların hem barınağı hem de sıcak ortamda sıcak yemeklerle ikramların yapıldığı mekanların tabii ki kadim kültürümüzde de çok önemli yere sahiptir.”

Kıymet bilmeyen çevreler

Bunca güzelliklere sahip olan camilerimizin inşası ve varlığını çekemeyen art niyetli bazı çevrelerin hoş olmayan davranışlarda bulunanları anlamak mümkün değildir. Camilerin varlığında rahatsız olan cenah demek ki kıymetini anlamayan çevrelerdir.

Otel fırsatçısına set oldular

Oysa yollarda mağdur kalan vatandaşlarımızın kendilerine en yakın camilere misafir olup, sıcak bir ortamda sıcacık çorbalarla karınlarını doyuranları zannediyoruz camilere karşı olanlar da görmekte. Dolayısıyla sıkıntıları fırsata çeviren otel ve konaklama yerleri karşısında camilerimizin üstlendiği fonksiyonları görmezden gelmek ne yazık ki iyi niyetlerden uzak tezviratlardan ibarettir.”

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