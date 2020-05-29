Camiler yeniden ibadete açıldı: "Öleceksek camide ölelim"
Yeniakit.com.tr'ye konuşan vatandaşlar, camilerin yeniden ibadete açılmasını değerlendirdi.
Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr
Türkiye, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini yaşıyor. Salgın sebebi ile 74 gün önce ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Türkiye ilk Cuma Namazı'nın heyecanıyla camilerine kavuştu.
74 gün aradan sonra kılınan ilk Cuma Namazı; cami avluları, spor kompleksleri ve okul bahçelerinde eda edildi. Bundan böyle Öğle ve İkindi namazları cemaatle Camii içinde kılınacak.
Yeniden ibadete açılan camilerde alınan tedbirler şöyle:
- 1,5 metrelik sosyal mesafe korunacak.
- Cuma namazları cami avlularında kılınacak.
- Şadırvan ve benzeri ortak kullanım alanları kapalı tutulacak. Cemaat tüm hazırlıklarını evlerinde tamamlayacak.
- Camiye girişlerde cemaatin ateşi ölçülecek, maske takmaları sağlanacak.
- Sosyal Destek Vefa Grubu, kurallara uyulması noktasında cemaate yardımcı olacak.
- Cemaat ya tek kullanımlık seccade ya da kendisine ait seccadeyi kullancak.
- Öğle ve İkindi namazları alınacak tedbirlerle Camii içlerinde kılınacak.
- Camilerde bulunan (Takke, Tespih vb.) ortak kullanım malzemeleri kaldırılacak.