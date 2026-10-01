Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki teması 'Cami ve sosyal hayat' oldu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu yılki Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasını 'Cami ve sosyal hayat' olarak belirlediklerini söyledi. Arpaguş temayı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.

Camileri inancın en görkemli sembollerinden biri olarak tanımlayan Arpaguş, "Her bir cami, bir ibadet mekanı olmanın yanında, bir istikamet pusulasıdır. Bir tevhit nişanesi ve bir vahdet merkezidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı, birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren bu mekanların, sahip oldukları manevi atmosferin de etkisiyle tarih boyunca sosyalleşmenin en güçlü zemini olduğunu söyledi. Arpaguş'a göre camiler, Müslümanların ruhunu ilim, irfan ve hikmetle beslemiş; onlara İslam'ın ufkuyla hayata bakmayı öğretmiş ve kulun rabbiyle irtibatına bir derinlik ve süreklilik kazandırmıştır.

Camilerin sosyal sorumluluk açısından da önemli fonksiyonlar icra ettiğini belirten Arpaguş, "Yoksulların gözetilmesi, yetimlerin ve kimsesizlerin himaye edilmesi gibi sorumluluklar, camilerin topluma kazandırdığı ruh ile hayat bulmuştur. Bilhassa merkezi konumdaki camilerin müştemilatında kurulan imarethaneler, şifahaneler, yetimhaneler ve vakıflar, bu müstesna mekanların söz konusu fonksiyonunu belirgin bir şekilde öne çıkarmıştır" dedi.

"Bir düğünün sevinci, bir cenazenin hüznü, bir hastanın duası ve bir yoksulun umudu, daima camilerin çevresinde toplumsal bir karşılık bulmuştur" diyen Arpaguş, camileri İslam medeniyetinin insanı kuşatan ve hayatı bütüncül bir şekilde ele alan yaklaşımının en bariz sembolü olarak nitelendirdi.

Arpaguş, camilerin bütün bir hayatın ulvi bir gaye üzere yaşanmasına önemli katkılar sunduğunu ve sunmaya devam ettiğini belirterek sözlerini "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, camilerimizin bu rolünü daha da güçlendirmenin gayreti içindeyiz" diye tamamladı.