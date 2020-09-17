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Gündem Camiler ve din görevlileri bütün Türkiye’ye örnek oldu
Gündem

Camiler ve din görevlileri bütün Türkiye’ye örnek oldu

Koronavirüsle mücadelenin en iyi örneklerden biri camiler olurken, din görevlileri de gönüllü olarak evlerinde izolasyon sürecindeki vatandaşların kontrolünü sağlayarak virüsle topyekûn mücadelenin en iyi örneklerinden birine imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:22:00 -
Camiler ve din görevlileri bütün Türkiye’ye örnek oldu

 Hasan Eğrigöz 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilik ve Kaymakamlıklarla birlikte karantinada bulunması gerekenlerin izolasyon takibini birlikte koordine ederken il ve ilçe müftülüklerine bağlı din görevlileri de kapı kapı gezerek karantinada bulunması gerekenleri evlerinde kontrol ediyor. Akit’e din görevlilerinin Vefa Destek Grupları’nda de en çok gönüllü olan grup olduğunu anlatan Çankaya Müftüsü Ali Gülden, “Kapı kapı gezerek karantinadaki vatandaşları kontrol ediyor ve bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyorlar” dedi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ise camilerin koronavirüs tedbirlerine en çok riayet edilen mekanların başında geldiğini belirterek din görevlilerinin yaptıkları hizmetlerle bütün topluma örnek olduklarını kaydetti.


Yeni Akit Gazetesi
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