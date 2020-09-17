Camiler ve din görevlileri bütün Türkiye’ye örnek oldu

Hasan Eğrigöz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilik ve Kaymakamlıklarla birlikte karantinada bulunması gerekenlerin izolasyon takibini birlikte koordine ederken il ve ilçe müftülüklerine bağlı din görevlileri de kapı kapı gezerek karantinada bulunması gerekenleri evlerinde kontrol ediyor. Akit’e din görevlilerinin Vefa Destek Grupları’nda de en çok gönüllü olan grup olduğunu anlatan Çankaya Müftüsü Ali Gülden, “Kapı kapı gezerek karantinadaki vatandaşları kontrol ediyor ve bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyorlar” dedi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ise camilerin koronavirüs tedbirlerine en çok riayet edilen mekanların başında geldiğini belirterek din görevlilerinin yaptıkları hizmetlerle bütün topluma örnek olduklarını kaydetti.