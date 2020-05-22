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Camiler için ilk adım: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:45:00 - 2020-05-22 22:47:45
Camiler için ilk adım: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

- 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak.

- Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak

- Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak.

- Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih rahle ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek"

- Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"

- Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek."

- Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak."

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