0553 313 94 23

Camiler arası futbol turnuvası düzenlendi

Zonguldak İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvası şampiyonu Şentepe Cami oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 15:32
Camiler arası futbol turnuvası düzenlendi

Zonguldak İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvası şampiyonu Şentepe Cami oldu.


Zonguldak İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına ve gençlerin kaynaşmaları amacıyla Fener sentetik sahasında düzenlenen "Camiler arası Yaz Kur’an Kursu Futbol Turnuvası"sona erdi. Turnuvada Şampiyon Şentepe Cami, turnuva ikincisi Yenimahalle Arafat Cami, turnuva üçüncüsü ise Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hafızlık)oldu. Turnuvada gol kralı Baştarla Cami’nden Yusuf Koçaklı oldu. Oynanan maçların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gençlik Merkezi müdürü Hamza Gök, İl Müftüsü Rüstem Can, İl Müftü yardımcısı Bayram Danacı turnuvada dereceye girenlere madalya ve plaket verdi. Öte yandan turnuvanın sonunda dereceye giren takımların sevinçleri görülmeye değerdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üreticilere süt tankları teslim edildi
    1. Üreticilere süt tankları teslim edildi
    2. Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz
    3. Adıyaman'da feci kaza! Yol kenarında..
    4. Otomobil yol kenarında bekleyen anne..
    5. Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    6. Başkan Öztürk’ten Çiftçi Malları..
    7. Kral tahta çıkışının yıl dönümünde..
    8. Rusya'da orman yangınları
    9. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür,..
    10. Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    11. Milyonları ilgilendiriyor! Facebook ve..
    12. Etkisiz hale getirilen terörist, sözde..
    13. Hizmet-İş’ten greve destek
    14. FETÖ'den her yerde aranan eski..
    15. Galatasaray'da 3 futbolcu sağlık..
    16. Diyanetten "Hazreti Hatice" açıklaması
    17. Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı!
    18. Sinanbey’e otopark
    19. Fas Kralından 4 bin 764 tutukluya af
    20. İlk sergilerini açtılar
    21. Malatya’da kaçak içki ele geçirildi
    22. Terör devleti, 4 yaşındaki çocuğu..
    23. Otomobil yol kenarında bekleyen aileye..
    24. Motosiklet hırsızları kıskıvrak..
    25. Tarım ilacı yerine sarımsak ve sabunlu..
    26. İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli..
    27. Sporlig artık dijital ortamda
    28. Vantilatör satışları klimayı solladı
    29. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    30. Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!