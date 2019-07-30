Camiler arası futbol turnuvası düzenlendi

Zonguldak İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvası şampiyonu Şentepe Cami oldu.

Zonguldak İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına ve gençlerin kaynaşmaları amacıyla Fener sentetik sahasında düzenlenen "Camiler arası Yaz Kur’an Kursu Futbol Turnuvası"sona erdi. Turnuvada Şampiyon Şentepe Cami, turnuva ikincisi Yenimahalle Arafat Cami, turnuva üçüncüsü ise Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hafızlık)oldu. Turnuvada gol kralı Baştarla Cami’nden Yusuf Koçaklı oldu. Oynanan maçların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gençlik Merkezi müdürü Hamza Gök, İl Müftüsü Rüstem Can, İl Müftü yardımcısı Bayram Danacı turnuvada dereceye girenlere madalya ve plaket verdi. Öte yandan turnuvanın sonunda dereceye giren takımların sevinçleri görülmeye değerdi.