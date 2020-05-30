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Aktüel

Camideki muslukları çalıp ibrikleri ateşe verdiler

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Seyitler Camisinin muslukları geçtiğimiz gün hırsızlar tarafından çalındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:41:27 -
Camideki muslukları çalıp ibrikleri ateşe verdiler

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Seyitler Camisinin muslukları geçtiğimiz gün hırsızlar tarafından çalındı. Aynı caminin ibriklerin ateşe verilmesinin ardından öfkelenen halk, zanlıların bulunmasını istedi.


Kozluk’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha önce abdesthane musluklarını söküp çaldıkları Seyitler Cami’sinde bu kezde lavabolardaki ibrikleri ateşe verdi. Lavabo kapılarının çakmakla yakıldığını ve birçok ibriğin yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini gören mahalle sakinleri yapılanlara tepki gösterdi. Bölge esnaflarından Sezer Aslan, "Geçen aylarda kimliği belirsiz kişiler, abdest aldığımız musluk başlıklarını çalmıştı. Şimdi ise halktan toplanan yardımlarla yaptırılan lavabo kapıları, ibrikleri yakmışlar. Bunu yapanların ruh halini düşünemiyoruz. Bunu yapanlardan her türlü kötülük beklenir. Zanlıların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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