THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Camide “Üzerimde bomba var” diye bağıran sanık serbest

Adana'da cuma namazı sırasında minbere çıkıp "Üzerimde bomba var" diye paniğe neden iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:18
Camide “Üzerimde bomba var” diye bağıran sanık serbest

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya cuma namazı sırasında Merkez Sabancı Camisi'nde infiale yol açtığı gerekçesiyle başka bir davada 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Mahmut Kılıçaslan ile Burak Tunç ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Kılıçaslan, savunmasında eli kanlı terör örgütüyle anılmaktan üzüntü duyduğunu ve DAEŞ'e karşı olduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Kılıçaslan, tahliyesini ve beraatini talep etti. 

Sanık Burak Tunç ise telefon tapelerindeki görüşmeler ve içeriklerin kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutarsız beyanları ve kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Adana Merkez Sabancı Camisi'ne 1 Temmuz 2016'da gelen Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağırıp gömleğini açarak, beline sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermişti.

Bunun üzerine cemaat infiale kapılarak dışarı çıkmak için koşuşturmuş, bu esnada 11 kişi yaralanmıştı. Sivil polis memurları, minbere çıkıp Kılıçaslan'ı etkisiz hale getirmişti.
Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Bomba imha uzmanı ekip tarafından hazırlanan raporda, Kılıçaslan'ın üzerindeki düzeneğin el yapımı patlayıcı olduğu kaydedilmişti.

Kılıçaslan, 26 Ocak 2017'deki duruşmada yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, geçen yıl kasım ayında düzenlenen DAEŞ operasyonun ardından tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:18
  1. Adana
  2. adana
  3. cami
  4. üzerimde bomba var diyen şahıs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sırbistan: Türkiye Balkanlar'daki en güçlü ülkedir!
    1. Sırbistan: Türkiye Balkanlar'daki en..
    2. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    3. CHP'den sürpriz aday! Başvurusunu yaptı
    4. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na..
    5. Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
    6. Doğu Anadolu'nun Bodrum'u: Sivrice
    7. Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60..
    8. Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği..
    9. Nokia'dan dev hamle! O şirketi satın..
    10. 56 bin TL’yi bankın üzerinde unutan..
    11. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    12. Camide “Üzerimde bomba var” diye..
    13. Öldürmeyen Allah öldürmüyor!..
    14. CHP anketçisi muhalefetin ittifakını..
    15. Ribery imzayı attı
    16. İzzet Paşa Camii'nden eşsiz görüntüler
    17. Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece..
    18. Suda doğum nasıl gerçekleşir?
    19. İsmet Yılmaz Şırnak'ta! PKK'nın..
    20. Vapur seferleri iptal edildi
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı