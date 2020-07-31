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Aktüel

Camide uyuyan kişinin cüzdanının çalınması güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-31 15:04:27 -
Camide uyuyan kişinin cüzdanının çalınması güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir camide uyuyan kişinin cüzdanının çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki tarihi Devrişiye Camisi'nde uyuyan Suriye uyruklu Muhammed Halil (40) uyandığında arka cebinin yırtıldığını ve 750 lirasının çalındığını fark etti.

Cami görevlisinin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, bir kişinin etrafı kontrol ettikten sonra Muhammed Halil'in arka cebini keserek parayı aldığı ve camiden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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