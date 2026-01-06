  • İSTANBUL
Gündem Camide skandal ötesi anlar! İzleyen herkes isyan etti
Gündem

Camide skandal ötesi anlar! İzleyen herkes isyan etti

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Konya'daki Aziziye Camii'nde bir genç kızın uygunsuz davranışlar sergilediği ve bu görüntüleri "Manitayı camide darlama işi" notuyla sosyal medyada paylaştığı video büyük tepki çekti.

Konya'nın merkezinde bulunan Aziziye Camii'nde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Görüntülerde bir genç kızın cami içerisine uygunsuz şekilde girdiği ve rahatsız edici hareketler sergilediği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ KENDİSİ PAYLAŞTI

Söz konusu kişinin, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşması tepkileri daha da artırdı. Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı cami içinde sergilenen davranışları eleştirdi. Genç kızın paylaşıma düştüğü "Manitayı camide darlama işi" notu da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, paylaşımın ardından konuyla ilgili yorumlar peş peşe geldi.


Yapılan yorumlardan bazıları şunlar:
@AliYerlikaya gereği yapıldı mı yapılacak mı?
@EmniyetGM @TC_icisleri @AliYerlikaya @iletisim bu saygısızlığa göz yumarsak şovları artarak devam eder.
Dışarı atılması gerekiyordu.
Bu video tam olarak yeni nesil evliliklerin özeti gibi...
Daha gerizekalısı çıkmaz dedikçe çıkıyor

