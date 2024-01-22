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Yerel Camide rezalet görüntü! Başkan adayı Kur'an-ı Kerim'i önce öptü sonra ayağıyla üstüne bastı
Yerel

Camide rezalet görüntü! Başkan adayı Kur'an-ı Kerim'i önce öptü sonra ayağıyla üstüne bastı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 07:42:00 -

SİVAS'ta, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağı ile basan başkan adayı 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Sivas'ta Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında rezalet bir görüntü yaşandı. Sosyal medyaya bir anda yayınlan görüntülerde başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağı ile bastı.

Bu anlar ise camide bulunan dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ya camideki dernek üyeleri de tepki gösterdi.

Kısa sürede gözaltına alındı!

Sosyal medya bu görüntüler üzerine ayağa kalktı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı skandal görüntüler üzerine resen soruşturma başlatırken, polis kısa sürede S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sivas Valiliği olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

Sivas Valiliği: Aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz

- Bugün ilimiz Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında Dernek Başkanı adaylarından S.K. adlı şahıs, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimi üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine basmıştır.

- Şahıs, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerimizce yakalanmış, Dini Değerleri Aşağılama suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alınmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır. 

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Yorumlar

zekeriya yılmaz

sakın bu kafiri içeri atmayın ona öyle ceza verinki iblisin bile ödü kopsun
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