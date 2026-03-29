SON DAKİKA
MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu Sıcak saatler! 3 bin 500 asker savaş bölgesine ulaştı Milletin vergisiyle metres hayatı Barzani'nin konutuna saldırı! CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti Yalım'ın 34 araç ruhsatı ile 114 tapu kaydını içeren serveti dudak uçuklattı... CHP’de korku dağları sardı! "Sıradaki ben miyim?" paniği İstanbul'da CHP kabusu Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’
Camide büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kameralar her şeyi kaydetti
Camide büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kameralar her şeyi kaydetti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde elindeki balık oltasıyla camilere giren bir şüpheli, imamların kullandığı değerli ses sistemlerini çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın soğukkanlılıkla mikrofon ve kabloları söktüğü, kendisini fark eden imama ise tehditler savurduğu görüldü. Polis ekiplerince yakalanan zanlının, daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu ve bayram izniyle cezaevinden çıktığı iddia edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde elinde balık oltasıyla camiye giren hırsız, imamın kullandığı yaka ve telsiz mikrofonu çalarak kayıplara karıştı. Oltalı hırsızın o anları caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Aynı hırsızın ilçedeki üç ayrı camiden aynı yöntemle ses sistemi çaldığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Güzelyalı Mahallesi'ndeki Çayırbaşı Camii'ne elinde balık oltasıyla giren hırsız, mimberde ve hutbede bulunan cami imamının vaazda ve namazda kullandığı yaka ve telsiz mikrofonları çalarak camiden ayrıldı.

 

Çayırbaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticisi Asalet Yılmaz, sabah namazının ardından öğle namazına kısa süre kala camiye giren kişinin kameralardan cihazları çalıp gittiğini gördüklerini ve daha sonra polise haber verdiklerini söyledi. Aynı camide 19 yıldır görev yapan imam Ali Remzi Çelik ise şüpheli şahsın yaklaşık 10 yıl öncesine kadar akli dengesinin yerinde olduğunu, belediyede çalıştığını, ancak sonrasında madde kullanımıyla birlikte psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını ifade etti. Çelik, şahsın işten çıkarıldığını, eşinden ayrıldığını ve Antalya'da cezaevinde bulunduğunu, bayram izniyle dışarı çıktığını öne sürdü. Şüpheli şahsın daha sonra Güzelyalı Duran Camii'ne giderek burada da mikrofon ve kabloları söküp aldığı öğrenildi.

 

Cami imamı Dursun Çetin, şahsın mikrofonları söküp kablolarını kopardığını, kendisini gördüğünde ise "Bu daha başlangıç" dediğini aktardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliyle ilgili inceleme başlatıldı.

Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti
Camide yarı çıplak halde video çekip, sanal medyada paylaşan şüpheli yakalandı
Camide yarı çıplak halde video çekip, sanal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

Aktüel

Camide yarı çıplak halde video çekip, sanal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

O ilimizde camiye yıldırım düştü!
O ilimizde camiye yıldırım düştü!

Yerel

O ilimizde camiye yıldırım düştü!

Cami çıkışında yediği lokum hayatına mal oldu
Cami çıkışında yediği lokum hayatına mal oldu

Gündem

Cami çıkışında yediği lokum hayatına mal oldu

Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!
Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!

Gündem

Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!

1
Fikret Türk

Bu hırsızları hapiste besleyip salarsan aynı şeyi gene yapar taş ocağına gönder çalıştır aç bırak semiremesin bak gör ip gibi olunca bir daha cürüm işlermi

VATANDAŞ

Bu tip hırsız ve yan kesicileri iki öğün yemek bedelinde en ağır işlerde aldığı ceza müddetince çalıştıracaksın. Tekrar aynı suçu işlerse ceza süresini iki katına çıkaracaksın. Hapishanede milletten toplanan vergilerle beslemeyeceksin. En azından kimsenin yapmak istemediği işleri bu gibi kişilere yaptıracaksın. Asit fabrikalarında, Lağım işlerinde ağır demir çelik fabrikalarında vb. yerlerde karın tokluğuna çalıştıracaksın. Hiç olmazsa üretime katkıları olur.
Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!
Gündem

Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!

Coğrafyasını kana bulayan şer ittifakına karşı İran'dan sarsıcı bir hamle geldi. "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında havalanan füzeler ve ..
Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’
Gündem

Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım için dün yapılması planlanan eylem ..
Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz
Gündem

Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasının ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın "Ben..
