Camide büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kameralar her şeyi kaydetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde elinde balık oltasıyla camiye giren hırsız, imamın kullandığı yaka ve telsiz mikrofonu çalarak kayıplara karıştı. Oltalı hırsızın o anları caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Aynı hırsızın ilçedeki üç ayrı camiden aynı yöntemle ses sistemi çaldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Güzelyalı Mahallesi'ndeki Çayırbaşı Camii'ne elinde balık oltasıyla giren hırsız, mimberde ve hutbede bulunan cami imamının vaazda ve namazda kullandığı yaka ve telsiz mikrofonları çalarak camiden ayrıldı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Çayırbaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticisi Asalet Yılmaz, sabah namazının ardından öğle namazına kısa süre kala camiye giren kişinin kameralardan cihazları çalıp gittiğini gördüklerini ve daha sonra polise haber verdiklerini söyledi. Aynı camide 19 yıldır görev yapan imam Ali Remzi Çelik ise şüpheli şahsın yaklaşık 10 yıl öncesine kadar akli dengesinin yerinde olduğunu, belediyede çalıştığını, ancak sonrasında madde kullanımıyla birlikte psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını ifade etti. Çelik, şahsın işten çıkarıldığını, eşinden ayrıldığını ve Antalya'da cezaevinde bulunduğunu, bayram izniyle dışarı çıktığını öne sürdü. Şüpheli şahsın daha sonra Güzelyalı Duran Camii'ne giderek burada da mikrofon ve kabloları söküp aldığı öğrenildi.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Cami imamı Dursun Çetin, şahsın mikrofonları söküp kablolarını kopardığını, kendisini gördüğünde ise "Bu daha başlangıç" dediğini aktardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliyle ilgili inceleme başlatıldı.