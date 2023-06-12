Camide ahlak dışı pozlar vermişti! Eda Taşpınar hakkında flaş gelişme

Teşhirci Eda Taşpınar'ın camide verdiği gayr-i ahlaki poz kamuoyunda infiale sebep olurken, konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Moda tasarımcısı Taşpınar hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Eda Taşpınar, İstanbul Sultanahmet’teki bir otelin yerleşkesinin içinde bulunan tarihi bir cami içerisinde edep dışı bir fotoğraf çektirerek bu kareyi sosyal medyada paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Taşpınar hakkında yapılan şikayetler tek dosyada birleştirildi.

Edinilen bilgilere göre Başsavcılık, Taşpınar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık kararında “Kanun ve gerekçesiyle, şüphelinin savunması ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadı” denildi. Taşpınar hakkında takipsizlik kararı verildi.

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