Cami tuvaletinde 7 milyon liralık çek buldu: Haramda gözüm yok dedi! O kişi okuma yazma bilmiyor!

Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hasan Ateş, bir caminin tuvaletinde zarf içerisinde 7 milyon liralık çek buldu. Çeki alan Hasan Ateş, sahibinin bulunması amacıyla Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Alanya ilçesinde bir firmaya ait olduğu belirlenen çeki, sahibine ulaştırmak için polisin araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"OKUMAM YAZMAM YOK AMA BANA SÖYLEDİKLERİNE GÖRE ÇEK 7 MİLYON LİRAYMIŞ"

Hasan Ateş, ihtiyaç gidermek amacıyla caminin tuvaletine girdiğini belirtirken, "Tuvalete girdiğimde yerde bir zarf buldum. Zarfın içinde çek vardı. Zarfı önce oradaki görevliye, daha sonra ondan alarak akşam polise teslim ettim. Benim okumam yazmam yok ama bana söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Zarfın sahibi tuvalette düşürmüş. Polise teslim ettim. Çeki teslim ettiğim için çok mutluyum. Ailemizden böyle gördük. Haramda gözümüz yok. 6 yıldır belediyenin temizlik işlerinde çalışıyorum" dedi. (DHA)

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