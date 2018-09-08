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Cami soyguncuları yakayı ele verdi

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan bir camide hırsızlık yapan üç kişi Yenişehir'de yakalandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:58
Cami soyguncuları yakayı ele verdi

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Yenimahalle Kara Halil Hayrettin Paşa Cami'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazının ardından cemaatin olmadığı sırada camiye giren Y.B. (17), U.O. (18) ve F.O. (13) imamın odasına girerek, çekmecede bulunan altın künye, iki adet kol saati ve sadaka kutusundan bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olayın fark edilmesinin ardından camiye gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Üç kişinin eşgalini belirleyen ekipler, Y.B,, U.O. ve F.O.'yu akşam saatlerinde Yenişehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların, ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:58
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