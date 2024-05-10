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Yerel Cami imamı yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
Yerel

Cami imamı yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Yeniakit Publisher
2024-05-10 22:09:00 - 2024-05-10 22:14:18

Artvin'de camide imamlık yapan Memet Zeytin, yolda çevreye saçılmış halde bulduğu paraları toplayıp sahibine teslim etti.

Artvin merkeze bağlı Sümbüllü Köyü Altınbağ Mahalle Camisi'nde imamlık yapan Memet Zeytin, Artvin-Borçka karayolu kenarında çevreye saçılmış paralar olduğunu fark etti. Yerden paraları toplayan Zeytin, paranın sahibine ulaştırılması için sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı.

Sahibi parayı teslim aldı

Paylaşımın ardından Zeytin, muhafaza altına aldığı paraları jandarmaya götürdü. Zeytin’in paylaşımlarını gören paranın sahibi Tuncay Önçeken, paranın kendisine ait olduğunu kanıtlarıyla ifade etti. Cami İmamı Memet Zeytin ile Artvin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelen Önçeken, tutulan tutanak sonrasında parayı teslim aldı.

Parayı bulduktan sonra paylaşımlar sayesinde sahibine ulaştıklarını ifade eden Memet Zeytin, “Sabah eşimi kursa bıraktıktan sonra eve dönerken yol üzerinde saçılmış paraları gördüm. Oradaki arkadaşların da yardımıyla paraları topladım. Sahibini bulmak ümidiyle bütün paralara sahip çıktım. Daha sonrasında sosyal medya mecralarından ve devletimizin yetkili kurullarına haber vererek paranın sahibine ulaşmasını bekledim. Haram lokma balık kılçığı gibidir. Muhakkak o kılçık boğazımıza takılır. O niyetle kulluk görevimi hem de kardeşime karşı insanlık görevimi yerine getirdim” ifadelerini kullandı.


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Hocanın paylaşımı görüp parayı teslim aldıklarını söyleyen Tuncay Önçeken, “Sabah erken saatlerde motorla giderken cebimden paraları düşürdüm. Geri döndüm ama bulamadım. Hemen zabıta ekiplerini aradım. İş yerine tekrar gittiğimde hocamızın paylaşımına denk geldim. Hemen hocamıza ulaştım. Zabıta ekiplerinin yanında parayı teslim aldık” şeklinde konuştu.

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