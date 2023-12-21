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Aktüel Cami hırsızı kameraya takıldı
Aktüel

Cami hırsızı kameraya takıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 09:46:00 -
Cami hırsızı kameraya takıldı

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi camileri sırayla gezip muslukları çaldı.

Arnavutköy’de camilere dadanan bir hırsız cami cami gezerek şadırvan ve tuvalet musluklarını sökerek çaldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken muslukları sökülen camilerde sular, hırsızlık fark edilene kadar boşa aktı.

Arnavutköy’de son bir haftadır cami musluklarına dadanan bir hırsız namaz vakitlerinden hemen sonra camilere giderek tuvalet ve şadırvan musluklarını sökerek çaldı. Beraberinde getirdiği poşete, çaldığı muslukları dolduran şahıs daha sonra uzaklaştı. Hırsızlık anları camilerin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, hırsızlık fark edilene kadar camilerde sular boşa aktı. Polis her yerde musluk hırsızını arıyor.

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