Cami elektriği için kıyamet kopartan yüzsüzler, para kazandıkları tiyatronun elektriğini ödemiyorlar!
Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’deki camilerde kullanılan elektrik için kıyamet koparan yüzsüzler, utanmadan para kazandıkları tiyatronun elektrik faturalarını ödeyemeyerek şov yapıyorlar. CHP yandaşı Moda Sahnesi’nde ‘ışıldaklı’ sergilenen oyun ‘cambaza bak’ dedirtti.
Türkiye, 2023 seçimlerine doğru giderken, CHP yandaşı kesimler, elektrik faturaları üzerinden şov yapmayı sürdürüyor.
“Işıldakla” oyun oynayıp şov yaptılar
Güya elektrik zamlarını bahane eden Moda Sahnesi, ‘sınırlı ışıklandırma’ ve ‘ışıldakla’ dün akşam oyun oynayarak şov yaptılar.
Açık açık kanunlara ve devlete meydan okumaya kalkıştılar!
Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, açık açık devlete ve kanunlara karşı meydan okuyan sözler dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ödemeyin” çıkışı sonrasında para kazandıkları tiyatro salonunun faturalarını ödemeyerek işi şova çevirdi. Aydoğan yaptığı açıklamada, “Faturaları ödemeyi düşünmüyorduk, bundan sonra hiç düşünmüyoruz” dedi.