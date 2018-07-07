Çamaşırlarınızı karabiber ile yıkarsanız sonuca inanamayacaksınız!

Çamaşırlar uzun süre kullanıldıklarında gerek yıkama hataları gerekse kumaşlarının yapısı sebebiyle renklerini kaybedebiliyorlar. Peki, yemeklere lezzet katan karabiberi çamaşırın rengini korumak için de kullanabilir mi?

KARABİBER İLE ÇAMAŞIR YIKAMA FORMÜLÜ:

- Çamaşırlarınızı makineye yerleştirdikten sonra, üzerine bir tatlı kaşığı kadar karabiber serpin ve çalıştırın.

- Karabiber, yıkama esnasında çamaşırlarda kalan sabun kalıntılarını yok ettiği gibi çamaşırlarınızın rengini de koruyor.

- Böylelikle karabiber kullanarak hem kıyafetlerinizin ömrünü uzatıp renklerini koruyabilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.