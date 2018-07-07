Çamaşırlarınızı karabiber ile yıkarsanız sonuca inanamayacaksınız!
Yıkadığınız çamaşırların üzerinde deterjan kalıntısının kalmamasını ya da çamaşırlarınızın renginin korunmasını istiyorsanız karabiber koyabilirsiniz.07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:38
Çamaşırlar uzun süre kullanıldıklarında gerek yıkama hataları gerekse kumaşlarının yapısı sebebiyle renklerini kaybedebiliyorlar. Peki, yemeklere lezzet katan karabiberi çamaşırın rengini korumak için de kullanabilir mi?
KARABİBER İLE ÇAMAŞIR YIKAMA FORMÜLÜ:
- Çamaşırlarınızı makineye yerleştirdikten sonra, üzerine bir tatlı kaşığı kadar karabiber serpin ve çalıştırın.
- Karabiber, yıkama esnasında çamaşırlarda kalan sabun kalıntılarını yok ettiği gibi çamaşırlarınızın rengini de koruyor.
- Böylelikle karabiber kullanarak hem kıyafetlerinizin ömrünü uzatıp renklerini koruyabilirsiniz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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