Çamaşırları toplamayınca komşuları şüphelendi, evinde ölü bulundu Elazığ'da çamaşırlarını toplamadığı için hakkında polise ihbarda bulunulan yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Elazığ'da yalnız yaşayan emekli müfettiş Rahmi Doğan (75), 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayınca şüphelenen komşularının ihbarı üzerine evinde öldü bulundu.



İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan emekli müfettiş Rahmi Doğan, 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamadı. Şüphelenen komşuları, Doğan'ın kapıyı da açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirildi. Adrese gelen polis, içeri giremeyince itfaiyeden yardım istedi. Merdivenle çıktıkları balkondan içeri giren itfaiye ekipleri, Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Rahmi Doğan'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.