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Kadın - Aile Çamaşır yumuşatıcınızı evde yapın
Kadın - Aile

Çamaşır yumuşatıcınızı evde yapın

Evde çamaşır yumuşatıcısı nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:42:00 - 2022-01-04 19:23:44
Çamaşır yumuşatıcınızı evde yapın

Çamaşır makinelerinin kullanımı yaygınlaşmasıyla artık hemen hemen hepimiz çamaşır yumuşatıcısı kullanmaya başladık. Evde doğal çamaşır yumuşatıcısı yapımı oldukça kolay ve uygun maliyetli.

Çamaşır yumuşatıcınızı evde yapın 

İşte ev yapımı yumuşatıcı hazırlamak için gerekli malzemeler:

- İki fincan iri deniz tuzu ya da ingiliz tuzu
- Yarım fincan karbonat
- 20-30 damla sevdiğiniz bir esansiyel yağ (karışım da yapabilirsiniz)
- Sıkı kapaklı bir saklama kabı

Yapılışı:

İki fincan deniz tuzu veya İngiliz tuzu ile 20-30 damla kadar esansiyel yağı karıştırın. Karbonatı eklemeden önce ikisinin iyice karıştığından emin olun. Karbonatı tarife eklemeyip, yıkama esnasında da ekleyebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra kabınıza aktarın ve kabın ağzının sıkıca kapalı olduğuna emin olun.

Farklı kokular denemek isterseniz her kavanozun/kabın üzerine içinde ne olduğunu yazabilirsiniz. Yumuşatıcınızı her yıkamada çamaşırlarınız durulanırken 2-3 yemek kaşığı kadar ekleyerek kullanın.

Eğer karbonatı ayrı kullanmayı düşünüyorsanız her yıkamada yarımşar fincan makinenize ekleyin. Dilerseniz tarifteki miktarları iki katına çıkarabilir, esansiyel yağların daha güçlü ya da daha az kokması için miktarı çoğaltıp/azaltabilirsiniz.

Yumuşatıcı nereye konur?

Yeni nesil çamaşır makinelerine deterjan ve yumuşatıcı koyarken kafamız karışabilir. Deterjan gözünü açıyoruz. Sol göze deterjanı ilave ediyoruz. mavi göze ise yumuşatıcı döküyoruz

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