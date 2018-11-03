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Çamaşır yıkamanın püf noktaları

Çamaşır yıkarken bilmeden bazı hatalar yapıyor olabiliriz.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:42
Çamaşır yıkamanın püf noktaları

Aspirin çamaşırların beyazlamasını ve lekelerin çıkarılmasına yardımcı oluyor. Makineye çamaşırların üzerine her 1 kilo çamaşır için 1 adet aspirin koyup ön yıkama yapmadan makineyi çalıştırmalısınız. Kan lekesi çıkarmak için ise kıyafetlerinizi yıkamadan önce 2 saat aspirinli suda bekletebilirsiniz. Suyun sıcak olmaması önemlidir. Sıcak su kandaki proteinlerle etkileşime geçerek lekelerin çıkmasını zorlaştırır. Soğuk su tercih etmelisiniz. Aslında bu tavsiye biraz da pahalı bir ziyankârlık! Sadece aklınızda bulunsun diye yazdık..

Çamaşır yıkarken bilmeden bazı hatalar yapıyor olabiliriz. Peki siz çamaşır yıkarken bu yaygın çamaşır yıkama hatalarından hangilerini yaptığınızı biliyor musunuz?

Çamaşırları renklerine göre ayırmanın yanı sıra kumaşlarına da dikkat etmelisiniz. Mesela polar kumaşlı kıyafetleri ayrı olarak yıkamalısınız. Ayıca havluları da sentetik kumaşlı kıyafetlerle karıştırmamalısınız.

Eğer lekeleri çıkarmak için sert bir yol uygluyorsanız kıyafetlerinizde yıpranmasına şaşırmayın. Bu işlemi yaparken yavaş hareketlerle yapmalısınız.

Çamaşır yıkarken gereğinden fazla toz deterjan koyarsanız, yıkarken çok fazla köpük oluşacağından gömlek yakası gibi yerlerde yeni lekeler olacaktır.

Kıyafetlerinizi yıkamadan önce fermuarlarını kapatmanız gerekir, yoksa fermuar diğer kıyafetlere de zarar verebilir.

Gömlek gibi düğmeli kıyafetlerinizi yıkamadan önce düğmelerini açmazsanız düğmeler kopabilir.

Çamaşır suyunu lekeleri çıkarsın diye fazlaca koymak, kıyafetlerinizin çabuk yırtılmasına sebep olur. Çamaşırlarınızı kaynatmak güzel bir alternatiftir.

Eğer yastık ve battaniyeleri çamaşır makinesinde yıkıyorsanız, art arda iki kere yıkamanız en iyi çözüm olur çünkü yastıklar köpüğü içine çekebilir ve ikinciye yıkamazsanız köpüklü kalabilirler.

Çamaşır yıkamanın en yorucu taraflarından birinin kıyafetleri gruplamak olduğunu biliyoruz. Bu işlemi biraz daha kolaylaştırmak için işe çorapları ayırıp ilk onları yıkamakla başlamayı deneyebilirsiniz.

Yumuşatıcıda bulunan kimyasal karışımlar havluların emici özelliğini azaltırlar. Bu yüzden havluları yıkarken yumuşatıcı kullanımı yanlıştır. En iyi yumuşatıcı elma sirkesidir!

Kullandığımız çoğu deterjanın içinde evimizde bulunan ucuz malzemeler vardır. Mesela tuz, kıyafetlerinizi daha parlak yapar; tebeşir de lekelerin çıkmasına yardımcı olur. Çamaşır deterjanı kullanmak da çamaşır suyuna benzer olarak lekeleri temizler. Limon suyu ise kıyafetlerinizi daha yumuşak ve daha hoş kokulu yapmak için kullanılabilir.

Bazıları, makinenin bozulacağını sanarak, dinlendirmek istiyor ve ara veriyor. Bu yanlış bir yöntem çünkü çamaşır makinesi aralıksız kullanıldığında bir önceki yıkamadan kalan enerji ve ısıyla daha iyi çalışır. Çamaşır makinesinde bozulmaya yol açabileceği için tek yıkamada çok fazla çamaşır yıkamamalısınız.

Çamaşır makinenizin bakımını sağlamak çok önemlidir. Deterjan ve yumuşatıcı koyduğunuz gözün çıkartılabilir olduğunu unutmayın. Gözün arkasında deterjan kalıntısı kalabileceğinden arada bir çıkartıp kontrol etmelisiniz.

Ayrıca yıkamadan sonra makinenin kapağını açık bırakın ki içi kurusun. Yılda bir ya da iki kez de çamaşır makinesini sıcak su ve sirkeyle çalıştırın, bu da çamaşır makinenizin bozulmasını önleyecektir.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:42
  1. çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gerekenler

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