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Yaşam Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkarılır?
Yaşam

Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkarılır?

Temizlik söz konusu olduğunda elimizde en ihtiyaç duyduğumuz malzeme çamaşır suyu olmaktadır. Etkililiği ve temizleyici özelliği ile temizlikte vazgeçilmez olarak bilinen çamaşır suyunun bir o kadar da tehlikeli yönleri bulunur. Mikropları öldürdüğünü bildiğimiz çamaşır suyu, kıyafetlere bulaştığında geçmeyen bir leke bırakır. Peki, artık çamaşır suyu lekesini çıkarmak mümkün mü? Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkarılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:43:00 -
Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkarılır?

Temizlik söz konusu olduğunda olarak her zaman en üstte en temek ihtiyaç olan çamaşır suyudur. Etkililiği ve temizleyici özelliği ile çamaşır suyu yıllardır temizlik ürünlerinde tercih ediliyor. Kötü yönü ise çamaşır suyunun bulaştığı zaman beyaz bir leke bırakarak geçmediğinin düşünülmesi.

Çamaşır suyunun lekesini çıkarmak imkânsız gibi görünse de artık kolay hale geldi. Peki, çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkarılır?

Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkarılır?

Bir kap içerisine az miktarda metil alkol ve pamuk yardımı ile leke olan yere sürüp 1 gece bekletilmesi gerekir. Ardından düşük derecede yıkanırsa sevdiğiniz kıyafetler kurtarabilmeniz mümkün. İşlemi yaparken mutlaka eldiven kullanmaya dikkat edin.


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