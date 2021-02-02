Temizlik söz konusu olduğunda olarak her zaman en üstte en temek ihtiyaç olan çamaşır suyudur. Etkililiği ve temizleyici özelliği ile çamaşır suyu yıllardır temizlik ürünlerinde tercih ediliyor. Kötü yönü ise çamaşır suyunun bulaştığı zaman beyaz bir leke bırakarak geçmediğinin düşünülmesi.

Çamaşır suyunun lekesini çıkarmak imkânsız gibi görünse de artık kolay hale geldi. Peki, çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkarılır?

Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkarılır?

Bir kap içerisine az miktarda metil alkol ve pamuk yardımı ile leke olan yere sürüp 1 gece bekletilmesi gerekir. Ardından düşük derecede yıkanırsa sevdiğiniz kıyafetler kurtarabilmeniz mümkün. İşlemi yaparken mutlaka eldiven kullanmaya dikkat edin.



