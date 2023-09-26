Çamaşır makinesine biraz asprin eklediğinizde neler olacağını biliyor musunuz? Canlı renkler ve temiz

Mükemmel beyazlar elde edeceğiniz söyleyen deterjanlar bile kullansanız beyazlar gri veya koyu renkte çıkıyor olabilir.Bunun önüne geçmek için yapacağınız şey çok basit.Her yerden çok kolay ulaşabileceğiniz bir ilaç.325 miligramlık 5 asprin!

Aspirin

Önce tabletleri eritmek için büyük bir kaba ve sıcak suyun içerisine atın ve karıştırın. Tabletler çözülene kadar karıştırmaya devam edin.Daha çabuk karışmasını istiyorsanız önce tabletleri kırabilirsiniz.

Tamamen çözüldükten sonra gri ve koyu renkli beyazları küvete veya geniş bir kap içerisine alın ve içerisine hazırladığınız karışımı dökün.Bu şekilde 8 saat bekletin. Aynı işlem çamaşır makinesine attığınız birkaç parça asprin ile de gerçekleşir ancak önce ıslatırsanız daha etkili bir sonuç elde edersiniz. 8 saat beklettikten sonra kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde normal şekilde yıkayabilirsiniz.

Beyazlar için çözüm bulundu fakat peki ya koyu renkliler? İlk aldığınızda canlı olan o renkler bir ay sonra soluyor mu? Merak etmeyin bunun içinde basit bir yöntem var. Karabiber!

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Rengi Solan Kıyafetler

Rengi solan kıyafetler için adeta bir devrim. Herkes beğenerek aldığı ama bir ay sonra solan kıyafetlerinin yerine yeni kıyafetler almak ister.Ama bu yöntem hem pahalı hem de gereksizdir. Bunun yerine biraz karabiber ile kıyafetlerinizin solmasına engel olabilirsiniz.Solan kıyafetlere son!

Karabiber

Her zaman yaptığınız gibi solan kıyafetlerinizi çamaşır makinesine atın ve deterjanınızı dökün.Daha sonra makineye bir çay kaşığı karabiber dökün. Burada püf nokta çamaşırlarınızı soğuk kısımda yıkamanız gerekir. Solan kıyafetlerin renklerini geri kazandığına şahit olacaksınız. Bunun sebebi ise kıyafetlerinizi solduran çamaşır deterjanlarının karabiberler tarafından çamaşırlara tutunmasını engellemektir. Artık beyazlar daha beyaz,siyahlar daha siyah!