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Kadın - Aile Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır?

Çamaşır makinesini doğal yolla nasıl temizlenir?

Yeniakit Publisher
2022-01-01 11:50:00 - 2022-01-02 11:43:57
Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır?

Evlerinden en önemli elektronik aletleri içerisinde yer alan çamaşır makinesi işlerimizi kolaylaştıran en önemli elektronik alettir. 

Çamaşır makinesi temizliği yapılırken farklı ürünler kullanılabilir. Beyaz sirke, limon tuzu, elma sirkesi, su çamaşır suyu, bulaşık makinesi tableti gibi farklı doğal temizleme ürünleri kullanılabilir.

Çamaşır makinesini doğal yolla nasıl temizlenir?

Öncelikle sirke ve tuzu güzelce karıştırın, ardından çamaşır makinesinin deterjan bölmesine bu karışımı koyun. (Dilerseniz tuzu deterjan bölümüne koyup sirkeyi doğrudan makinenin içine de dökebilirsiniz.) Ardından makinenizi içi boş bir şekilde, 90 derecede 1,5 saat kadar çalıştırın.

Çamaşır Suyu İle Temizleme

Birçok alanda kullanılabilen çamaşır suyu; çamaşır makinesini de temizlemek amacıyla kullanabilmektedir. Deterjan bölmesi, lastik alanları, makinenin dış yüzeyinin kirlenmesine karşı çamaşır suyu ile temizlemek oldukça etkilidir. Çamaşır suyu ile çamaşır makinesi temizlemek için bir kapta çamaşır suyu ve su karıştırılır. Daha sonra suyla çalışan makinesinin içi ve dışı bir bez yardımıyla temizlenir.

 

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