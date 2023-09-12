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Kadın - Aile Çamaşır makinenizi temizlemenin en kolay yolu! Meğer çaresi böyle: Çamaşır makineniz yeni gibi olacak!
Kadın - Aile

Çamaşır makinenizi temizlemenin en kolay yolu! Meğer çaresi böyle: Çamaşır makineniz yeni gibi olacak!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 21:49:00 - 2023-09-12 21:52:46
Çamaşır makinenizi temizlemenin en kolay yolu! Meğer çaresi böyle: Çamaşır makineniz yeni gibi olacak!

Çamaşır makinenizi temizlemenin bu kadar kolay alabileceğinizi tahmin edemezdiniz! Peki çamaşır makinenizi en son ne zaman temizlediğinizi hatırlıyor musunuz?

Çoğu insan çamaşır makinesinin temizleneceğini bilmez. Sonuçta çamaşır makinelerinin görevi temizlik yapmaktır ve temiz olmayan bir makinenin çamaşırları temiz bir şekilde temizlemesini bekleyemezsiniz. Bu yüzden çamaşır makineleriniz temizlemek haftada bir yapılması gereken bir uygulamadır.
Şanslıyız ki uygulaması çok kolay bir yöntemi var!

Çamaşır makinenizi daha önce hiç temizlememiş olabilirsiniz. Üzülmeyin yalnız değilsiniz. Çoğu insan çamaşır makinelerinin temizlenmesi gerektiğinin farkında değillerdir ya da temizlemeyi unuturlar. Üzülmeyin ki bu temizlemeyi yapmanız için bütün makineyi parçalara ayırmanıza gerek yok.

Gerekli Malzemeler:

480 ml sirke
45 g karbonat
60 ml su
Bir bez
Şimdi sizlere çamaşır makinenizi sadece bu malzemeleri kullanarak nasıl temizleyeceğinizi anlatacağız.

Yapmanız Gerekenler

Karbonat ve suyu bir kapta güzelce karışana kadar karıştırın. Bu karışım makineniz için detarjan görevi görecektir.
Hazırladığınız karışımı makinenizin deterjan bölüme dökün ve ardından sirkeyi de deterjan bölümüne ekleyin. Makinenizi yüksek sıcaklıkta ve normal bir programda çalıştırın.
Makineniz yıkamayı bitirdikten sonra kalan artıkları bir bez yardımıyla silin. İşte bu kadar! Makineniz yeni gibi temiz!
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