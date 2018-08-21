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Çamaşır kurutma makinesi ihracatında müthiş artış

Türkiye'nin çamaşır kurutma makinesi ihracatı, son 5 yılda yüzde 255 yükselerek 287 milyon 878 bin dolara ulaştı.

21 Ağustos 2018 Salı 13:48
Çamaşır kurutma makinesi ihracatında müthiş artış

Türkiye'nin çamaşır kurutma makinesi ihracatı, son 5 yılda yüzde 255 artışla 287 milyon 878 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerinden yaptığı derlemeye göre, son yıllarda ev tipi çamaşır kurutuculara artan talep, bu ürünün üretim ve ihracat rakamlarına yansıdı.

Avrupa'nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Türkiye'nin çamaşır kurutma makinesi ihracatı, son 5 yılda yüzde 255 arttı. Bu ürünün ihracatı, 2013'te 112 milyon 929 bin 197 dolar olurken, geçen yılın 287 milyon 878 bin 737 dolara yükseldi.

Çamaşır kurutucuları en çok Avrupa ülkelerine satılırken geçen yıl İngiltere'ye 76 milyon 351 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi, 40 milyon 896 bin dolarla Fransa izledi, eskiden "beyaz eşya üretim üssü'' olarak nitelenen Almanya'ya yapılan ihracattan 35 milyon 881 bin dolar gelir elde edildi.

ÜRETİM DE İHRACAT DA ARTTI

Çamaşır kurutma makinesi üretimi, son 5 yılda yüzde 54,5 artış kaydederek 1 milyon 652 bin 197 adete çıktı. 2013'te üretilen 901 bin 336 adet kurutucunun, 821 bin 619'u ihraç edildi. Geçen yıl üretilen çamaşır kurutma makinelerinin ise 1 milyon 552 bin 522'si yurt dışına satıldı. Böylece geçen yıl üretilen makinelerin yüzde 94'ünün ihraç edilmesi dikkati çekti.

İÇ PİYASADA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 64

Çamaşır kurutma makinelerine yurt içinde de ilgi artmaya başladı. Zaman ve hijyen açısından bu ürünlerin sunduğu olanaklardan yararlanmak isteyenler, 2016'da 92 bin 530 kurutucu satın aldı. Geçen yıl satılan ürün sayısı yüzde 64 artışla 145 bin 117'ye yükseldi.

Türkiye beyaz eşya ihracatında dünyada bulaşık makinesinde 4, çamaşır makinesinde 5, buzdolabında 6. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 13:48
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. çamaşır kurutmak makinesi
  3. ihracat

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