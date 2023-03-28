Çam sakızının duymadığınız 6 faydası! Ağaç sakızı: Çam sakızı çoban armağanı, anında gençleştirecek

Çam sakızı, çam ağacından elde edilen faydalı bir yapıdır. Araştırıldığı zaman pek çok faydasının olduğu görülmektedir. Bu faydalı yapının alternatif tıp alanında kullanılması söz konusu olmaktadır. Çam sakızının ne işe yaradığını öğrenerek kullanmak mümkün olmaktadır. Çam sakızının çamgiller ailesinden geldiği bilinmektedir. Köknar ağacından elde edilen bu ürün doğru kullanım ile pek çok fayda sağlamaktadır. İşte, çam sakızı hakkında tüm detayları derledik.

Çam Sakızının Duymadığınız Faydası

Çam Sakızı: Solunum Yolu Hastalıklarına Birebir

“Çam sakızı çoban armağanı” sözüyle akıllarda yer eden çam sakızı, adeta doğal bir şifa deposudur. Yüksek rakımlı yerlerdeki ladin ve köknar ağaçlarında görülen bu sakız, ülkemizde en çok Artvin Borçka’da bulunur. Doğada kendiliğinden oluşan çam sakızı, tek tek elle toplanır ve çiğnenir. Keskin ve acı bir tada sahiptir.

Günümüzde ne yazık ki hak ettiği değeri görmeyen çam sakızının faydaları saymakla bitmez! Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen bu sakız ayrıca yaraları iyileştirir.

Gelin bu yazımızda çam sakızı faydası konusuna odaklanarak bu doğal sakızı biraz daha yakından tanıyalım! İşte çam sakızının daha önce hiç duymadığınız özellikleri ve faydaları…

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Çam Sakızı Nedir?

Çam sakızı, çamgiller familyasının üyelerinden ladin ve köknar ağaçlarının kabuklarının arasından çıkan bir sakızdır. Aslında ağaç tarafından üretilir. Görevi ağacı dışarıdan gelen zararlara karşı korumak ve gövdesinde oluşan çatlakları kapatmaktır. Macun kıvamında ve misket şeklindedir. Bal rengindedir. Çiğnendikçe rengi mora döner. Keskin ve acı bir tada sahiptir. İnsanlar tarafından tek tek elle toplanarak elde edilir. Genellikle yüksek rakımlı bölgelerde olur. Ülkemizde en çok Artvin’in Borçka ilçesinde bulunduğu bilinmektedir. Çam sakızının tek olumsuz yanı dişlere yapışmasıdır. Özellikle taze olan çam sakızı dişlere yapışır. Dişlere yapışan parçaları fırçalayarak çıkarmak mümkün değildir. Gün içinde yemek yiyip su içtikçe bu parçalar kendiliğinden çıkar. Çam sakızının bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Dolayısıyla her yaştan insan tarafından güvenle tüketilebilir. Bununla birlikte hamilelerin çiğnemesi önerilmez. Ayrıca aç karna çiğnendiğinde mide bulantısına sebep olabilir. Günümüzde çam sakızını market, şarküteri ve çeşitli internet siteleri aracılığıyla kolaylıkla temin edebilirsiniz. “Çam sakızı çoban armağanı” sözü bu sakız için söylenmiştir. Geçmişte, çobanların kendilerini ziyarete gelen misafirlere çam sakızı ikram ettiği bilinmektedir.

Çam Sakızı Faydaları: Hiç Duymadığınız 6 Özelliği

Çam sakızının ağır bir kokusu vardır. Ayrıca diğer sakızlar gibi çiğnerken balon yapılamaz. Bu özelliklerinin yanı sıra tamamen doğal olan bu sakızın sağlık üzerinde onlarca faydası bulunur.

Peki çam sakızı ne işe yarar? İşte çam sakızı faydaları…

1)Antiseptiktir

Doğal antiseptik özelliğine sahip olan çam sakızı bu sayede yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Geçmişten günümüze, yaraların daha kısa sürede iyileşmesi için üzerine sürüldüğü bilinmektedir.

Çam sakızı doğal antibiyotik görevi görerek yaranın iltihap oluşturmasını önler.

Yara kabuk bağlar ve iz kalmadan çok kısa bir süre içerisinde iyileşir.

Çam sakızı sert bir yapıya sahip olduğundan su ile yumuşatıldıktan sonra yaraya uygulanır.

2) Dişleri Güçlendirir

Çam sakızı düzenli olarak çiğnendiğinde dişlerde oluşan plakları temizler.

Ayrıca diş etlerine bakım yaptığı ve dişleri güçlendirdiği bilinmektedir.

3) Öksürük ve Solunum Sorunlarına İyi Gelir

Çam sakızının en çok bilinen etkisi solunum yollarını rahatlatmasıdır.

Akciğerde oluşan iltihabı kurutarak solunum yollarını açar.

Suya atılıp buharı solunursa nefesi açar.

4) Mide Rahatsızlıklarını Giderir

Çam sakızı özellikle hazımsızlığa iyi gelir. Ağır yemeklerden sonra sindirime yardımcı olması amacıyla çiğnenebilir.

Ayrıca çam sakızının mideyi rahatlattığı ve güçlendirdiği bilinmektedir.

Reflü ve gastrit gibi mide hastalıklarının neden olduğu şikayetleri azaltır.

Mide öz suyu için adeta stabilizatördür. Mide öz suyunun pH değerini düzenler.

5) Cildi Besler

Çam sakızı yüz kaslarının hareket etmesini sağlayarak bu kasları çalıştırır.

Yüz felci geçiren kişilerin rehabilitasyon sürecinde yüz kaslarını geliştirmek için kullanılır.

Kırışıklıkların oluşmasını engeller.

Cildi besler ve yeniler.

Cilt kuruluğuna iyi geldiği bilinmektedir.

Yara ve kabuk izlerini bitirdiği gibi ciltteki tüm lekeleri anında ortadan kaldırır. Kan dolaşımını artıran çam sakızı cildin dermis tabakasını yeniler. Antibiyotik görevi gören çam sakızı gözeneklerdeki yağları azaltır. Sivilce ve akne risklerini ortadan kaldırır. Çam sakızı sayesinde cildiniz gerilir. Bu da tıpkı botoks ve dolgu etkisi sağlar.

6) Kanser ve Soğuk Algınlığına Yakalanma Riskini Azaltır

Toz haline getirilen çam sakızı bal ile karıştırılarak kullanılabilir. Hatta bu kullanım şeklinin oldukça yaygın olduğunu söyleyebiliriz.

Çam sakızı ve bal karışımı faydaları oldukça fazladır. Düzenli olarak tüketildiğinde kansere yakalanma riskini azaltır.

Vücudu toksinlerden arındırarak adeta temizler.

Soğuk algınlığı durumunda boğazın yumuşamasını sağlar.

Öksürüğü hafifletir ve solunum yollarını açar.

Göğsü yumuşatır.

Çam sakızının diğer faydaları şunlardır:

Göz hastalıkları tedavisine yardımcıdır.

Ağda yapımında kullanılır.

Parfüm yapımında kullanıldığı bilinmektedir.

Sesi açar.



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