Cam kavanozlar nasıl değerlendirilir? Hobi: Cam kavanoz süsleme

Cam süsleme sanatı, çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Antik Çağ’a kadar bu sanat kullanılıyordu. Cam süsleme sanatı aslen Doğu Akdeniz’den gelmektedir.

Renkli ipler, düğmeler, boncuklar, boyalar ve kurdeleler gibi kavanoz süsleme malzemeleri sayesinde çok kısa bir süre içerisinde harikalar yaratabilirsiniz.

Cam kavanozun ilk kullanım alanı olan mutfakta kavanozların temel kullanım amacı ürün saklamak içindir. Ama cam kavanozu hep uzun süreli ürün saklanması için kullanabileceğimizi düşünürüz. Oysaki günlük yaşamda işe, okula yada herhangi bir yere giderken içine salatamızı, çorbamızı, atıştırmalık yemeğimizi koyabileceğimiz en sağlıklı yöntem cam saklama kavanozudur. Kavanozların üzerine asetat kalemiyle adınızı, içerisindeki yemeği yada sizi motive edici bir sözü yazabilir isterseniz de farklı desenlerde boyayarak kişiselleştirebilirsiniz.

Cam Kavanozun Kullanılacağı Alanlar

Pek amaçla kullanılan cam kavanozlar eskidikten sonra hemen atılır. Ancak aslında cam kavanozlar kullanarak ile elde edilecek çok fazla dekoratif eşya oluşturabilirsiniz. Üstelik bu dekoratif eşyalar için de ayrı bir bütçe oluşturmanıza da gerek kalmaz. Her evde bulunacak basit süsleme eşyaları ile ortaya son derece estetik bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Cam kavanozlar sağlıklı olduğu gerekçesi ile yaygın bir şekilde tercih edilir. Özellikle de son dönemlerde cam kavanozlar uzmanların da tavsiye ettiği eşyalar arasında yerini alır. Süslemeden mutfakta kullanıma kadar farklı kullanım alanlarına sahip cam kavanozlarınızı artık elden çıkarırken iki kere düşünmeniz gerekir.

Cam Kavanozu Mutfaklarda Kullanın

Evinizde fazla olan cam kavanozları kullanılacak alanların başında mutfaklar gelir. Mutfakta her türlü reçel ya da bakliyat gibi ürünlerinizi cam kavanozlarda saklayabilirsiniz. Bu sayede de daha sağlıklı saklama koşullarına ulaşabilirsiniz. Cam kavanoz kullanımı için elinizde olan herhangi bir kavanozu değerlendirebilirsiniz. Ayrıca cam kavanozlarınızı süsleyerek de ortaya hoş baharatlıklar oluşturabilirsiniz. Renkli çıkarmalar yapıştırmak ya da kavanoz kapaklarına örtüler dikmek, mutfağınızın da farklı bir görünüm içerisinde olmasında yardımcı olur.

Cam Kavanozdan Mumluk Yapımı

Cam kavanozunuzu mumluk olarak da kullanabilirsiniz. Özel bir gecenizi süsler ile daha da hoş bir hale getirmek için size büyük yardım sunar. Üstelik bu süsler hem estetik bir görüntü oluşturur. Hem de sizi gereksiz masraflardan kurtarır.

Doğal görünümlü bir mumluk elde etmek için, çuval ipi ve yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Kavanozun başına çuval ipini geçirerek sarmaya başlayın. Sadece dört sıra sarmanız yeterlidir. Daha sonra ipinizi yapıştırarak sabitleyin. Hazırladığınız kavanozun içerisine bir miktar su doldurun. Mumlarınızı da yakarak içerisine yerleştirin. Ayrıca doğallık kazandırmak için küçük dal parçalarını da kavanozun içerisine yerleştirebilirsiniz. Dekoratif cam kavanoz mumluk ile hazırladığınız masaların oldukça estetik bir şekle ulaşması sağlanır. Üstelik büyük küçük birbirinden farklı kavanozlar da kullanabilirsiniz.

Cam kavanozdan saksı yapmak

Evdeki kaktüsler artık küçük saksılarına sığmıyor veya aldığınız fesleğen fidesini nereye dikeceğinizi bilmiyorsanız sorun yok, eski kavanozlar var! Özellikle orta ve büyük boy kavanozlarınızı tam istediğiniz gibi bir saksı haline getirebilirsiniz. Dekoratif taşlar ve renkli kumlarla da kavanozun şeffaflığından yararlanarak oldukça dekoratif bir görüntü elde edebilirsiniz. Hele ki terrarium yapma istediği içindeyseniz eski kavanozlarınızla tam istediğiniz gibi bir sonuca ulaşabilirsiniz.

Kar Küreleri Hazırlayabilirsiniz

Boşalan kavanozlarınız küçük boyutlarda ise sevdikleriniz için harika kar küreleri yaratabilirsiniz. Üstelik fazla bütçe ile malzeme almanıza da gerek yok. Yapıştırıcı yardımı ile küçük bebek figürünü veya çam ağacını kavanozunun kapak kısmına yapıştırın. Daha sonra içerisini su doldurup, sim eşliğinde 5 damla kadar gliserin damlatın. En son aşamada ise çalkalayıp ter çevirin. İşte minik kar küreniz hazır. İster evinizin en güzel köşesine koyabilir isterse de arkadaşlarınıza hediye mahiyetinde sunabilirsiniz.

İğnelik Yapabilirsiniz;

Terzilik işleriyle ilgiliyimdir diyorsanız yaratıcılığınızı konuşturacak küçük bir iğnelik yapmaya ne dersiniz? Tek yapmanız gereken kapak kısmına elyaf koyup üzerini bir kumaşla kaplamak. Böylelikle her zaman elinizin altında olan bir iğnelik elde edebileceksiniz. İçerisine ise düğme, makara veya zımba gibi çeşitli dikiş malzemelerinizi koyabilirsiniz.

Boya Sepeti Haline Getirebilirsiniz

Sprey boyalar ile birkaç boş kavanozun üzerini boyayın. Daha sonra onları oval bir kap içerisine alıp çocuğunuzun tüm kuru ve pastel boyalarını içerisine koyabilirsiniz. Boyaların tümü aynı ortamda muntazam şekilde duracağı için bu fikri çocuğunuzda oldukça sevecektir.