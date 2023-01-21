Çam iğnesinin faydalarına inanamayacaksınız! Gündem oldu: Kritik öneme sahip, bir benzeri dahi yok

Bu ağaçların ülkemizin hemen her köşesini güzelleştirmesinin yanında yapraklarının ve gövdelerindeki kabukların birçok faydası da bulunmaktadır. Çam iğnesi çayı suramin adı verilen mevcut spike protein enfeksiyonuna karşı potansiyel bir panzehir vardır. Dünyanın birçok ormanında, çam iğnelerinde görülür. Çam (Çam iğnesi hücresi) ağaçları dünya üzerine yayılmış olan ve neredeyse tüm ülkelerde yetişme alanı bulmuş en geniş kapsamlı ağaç türlerinden bir tanesidir.

Çam iğnesinin yararları

Çam iğnesi özellikle astım, bronşit gibi hastalıklarda, akciğer hastalıklarında, kronik öksürük, nefes açma ve balgam tedavilerinde Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da tavsiye ediliyor. Bununla birlikte yara tedavilerinde ve romatizmal hastalıklarda sıkça kullanılmaktadır. İnanılmaz faydaları var. Çam ağacı iğneleri kadın hastalıklarında, akıntı ve yumurta iltihaplanmalarında sıkça tavsiye edilmektedir ve kan temizleyici, idrar söktürücü gibi özellikleri de mevcuttur.

Çam iğnesinin ve kabuğunun kullanım tavsiyeleri:

Diş ağrısı tedavisi;

Çam kabuğunu sirke ile kaynatın ve gargara yaparak uygulayın.

Balgam tedavisi;

Çam kabuğunu kaynatın ve bir miktar bal ekleyerek tatlandırıp için.

Astım ve bronşit tedavisi;

Çam iğnesini sinir otu ile kaynatın ve bir miktar bal ile tatlandırıp için. En iyi sonuç için günde 3-4 bardak için.

Karaciğer ağrısı tedavisi;

Çam iğnesi ve kabuğunu kaynatın bal ile tatlandırın. Soğutup için.

Yara tedavisi;

Çam kabuğunu öğütün ve yaranın üzerine uygulayın.

İdrar söktürme tedavisi;

Çam iğnesi ve biberiyeyi beraber kaynatıp bal ile tatlandırıp için.

Kan temizleme ve öksürük tedavisi;

Çam iğnesi ile taze çam filizlerini beraber kaynatın bal ekleyip için.

Romatizma ağrısı tedavisi;

Çam kabuğu, çam filizleri ve çam iğnesini bir kavanozun yarısına kadar doldurup üzerine karışımı kaplayacak şekilde zeytinyağı ve çörek otu yağı ekleyin.

Bu kavanozu güneşte 3 hafta kadar bekletin. Ağrıyan bölgelere masaj yaparak uygulayın.

Çam iğnesi çayı nasıl yapılır?

1/2 bardak çam iğnesini ince ince doğrayın. Çam iğnelerini kaynar su ile birlikte tencereye ekleyin. Ateşi kısın ve çayı 20 dakika kaynatın (C vitamini ısıya duyarlı olduğu için daha fazla ısıtmayın). Ateşten alın ve en az 20 dakika veya bir gece daha demlenmeye bırakın.( Kuru çam iğnesi)

Çam iğnesi çayı faydaları

Çam iğnesi çayı, önemli miktarda C vitamini içeriyor (limondan beş kat daha fazla). Yenileyici özelliğe sahiptir ve özellikle astım, bronşit gibi hastalıklarda, akciğer hastalıklarında, müzmin öksürüklerde, balgam söktürmede ve nefes açmada tavsiye ediliyor.

Çam iğnesi çayı Saraçoğlu:

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu çam ağacının yapraklarını özellikle astım, bronşit gibi hastalıklarda, akciğer hastalıklarında, müzmin öksürüklerde, balgam söktürmede ve nefes açmada tavsiye etmektedir. Ayrıca yaraları iyileştirme ve romatizmal rahatsızlıklara karşı şifa amaçlı kullanımı da mevcuttur.

Çam iğnesi Ne ise yarar?

Çam iğneleri, soğuk algınlığı, grip ve diğer mevsimsel rahatsızlıklardan korunmanıza yardımcı olan C vitamini bakımından zengindir. Çam iğneleri veya ladin ve baldıran yapraklarından yapılan bir çay, genel bağışıklığı arttırmak için mükemmeldir. Çam yaprağı çayı zararları, alerjik durumları olabileceği için kullanmadan önce uzmanına danışınız.