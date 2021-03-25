  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Cam filmi yasaklandı mı son dakika! Hangi araçlarda cam filmi yasak?
Otomotiv

Cam filmi yasaklandı mı son dakika! Hangi araçlarda cam filmi yasak?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber İBB'den geldi. Araç cam filmi konusundaki son dakika kararı İBB UKOME’nin toplantısında kabul edildi. UKOME'nin son yaptığı toplantıda araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Peki hangi araçlarda cam filmi yasak?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 17:26:00 - 2021-03-25 17:32:58
Cam filmi yasaklandı mı son dakika! Hangi araçlarda cam filmi yasak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), yolcu taşımacılığı yapan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan taksi ve taksi dolmuşlarda en az 2 şoför çalıştırılma zorunluluğu kararı revize edilerek, pandemi süresince kaldırıldı.

Gündemin bir diğer maddesi ise ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıtların camlarının renksiz olması ve renkli cam filmi kullanılmaması teklifi oldu.

Araçlarda cam filmsiz mi olacak?

Teklif, yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, ticari tüm araçlar içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak. Toplantıda ayrıca havalimanlarında çalışacak taksi listesinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından belirlenmesi ile ilgili teklifle, şehir içi ve havalimanları arasında karşılıklı yapılan taksi taşımacılığındaki yolcu kısıtlamaları teklifleri alt komisyonda görüşülmek üzere oy birliğiyle kabul edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a yeni oyuncu çok ses getirdi! İşte gelen karakter...
Medya

Kuruluş Osman'a yeni oyuncu çok ses getirdi! İşte gelen karakter...

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Kuruluş Osman dizisinin ekibine bir isim daha katıldı. 2006 yılından bu yana sektörde farklı ..
Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek
Teknoloji

Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu'nun SİHA'larla donatılacak dünyadaki ilk gemi olacağını söyledi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim

19 yaşındaki AK Parti, bu zamana kadar 7 olağan ve 3 olağanüstü büyük kongre yaptı. Kongrelerde sayısız üye değişirken Hayati Yazıcı, Ömer Ç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay