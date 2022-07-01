Cam çizik giderici: Camdaki çizik nasıl giderilir?

Temizliğe önem veren bir ülke olmakla birlikte cam temizliğe ayrıca hassasiyet gösteren bir özelliğimiz de bulunur. Genellikle camları temizlemek için pek çok alternatif kullansak da sonuç her zaman beklentileri karşılayamayabilir. Cam temizliğinde şikâyet edilen en büyük sorun da çizikler olur. Her ne kadar hijyenli bir temizlik yapılsa da camdaki çiziklerin temizlik sonrasında da görünürlüğü devam eder. Özellikle ev hanımlarının ve iş yeri sahiplerinin büyük bir sorunu olan bu görünürlük için camdaki çizik nasıl giderilir, kullanılan yöntemlerle sıralayalım.

Camdaki Çizikleri Gidermek İçin Kullanılan Yöntemler

Cam temizleme

Diş Macunu: Cila almak yerine evdeki malzemelerle cam çiziğinden kurtulmak isteyenlerin alternatiflerindendir. İlk olarak camı temizleyiniz ve ılık suda sıkılmış bez yardımıyla camı ıslayınız. Ardından beze küçük bir miktar diş macunu sıkarak çizik olan bölgeyi yaklaşık 30 saniye boyunca ovalayınız. Bu işlemi birkaç kez tekrarladıktan sonra bezinizi tekrar ılık su içerisinde sıkarak ve camdaki çizikten başlayarak tüm camı siliniz.

Karbonat Su Karışımı: Yine evdeki malzemelerden biri olan karbonat ile camdaki çizikten kurtulabilirsiniz. İlk iş camın genel temizliğini yapmak ve bir kâse içerisinde bir kaşık su ile bir kaşık karbonatı karıştırmaktır. Hazırlanan karbonatlı jel karışımın bir parçasını temiz bir bezin üzerine alarak 30 dakika süresinde camdaki çiziği ovalayınız. Ara ara camdaki çizik kontrol edilerek bu işlemi çizik giderilene kadar sürdürülür. Son olarak temiz bir bez yardımıyla camı temizleyiniz.

TIRNAK CİLASI CAMLAR İÇİN ETKİLİ BİR ÇİZİK GİDERİCİ

Metal veya Tırnak Cilası: Metal cila veya tırnak cilasıyla camdaki çizikten kurtulabilirsiniz.

İlk iş camı temizleyip ardından hangi cilayı kullanmak istiyorsanız bir parça alarak camdaki çiziğin üzerine sürünüz. Metal cila kullandıysanız 30 saniye pamuklu bezle çiziği ovmalısınız. Tırnak cilası kullandıysanız da fırça yardımı ile çiziğin üzerine sürerek 1 saat kurumasını beklemelisiniz. Kurudukça camdaki çizikten kurtulduğunuzu göreceksiniz. Temizlemek için de metal cilayı nemli bir bez yardımıyla, tırnak cilasını da aseton yardımıyla camın üzerinden temizleyebilirsiniz.

Ev cam çizikleri nasıl giderilir?

Mikrofiber beze veya makyaj pamuğuna metal cilasını bir miktar damlatın. Damlattıktan sonra, çiziğin olduğu yerde dairesel hareketlerle camı silin.

0 saniye kadar sürecek bu işlemin ardından, ıslanmış ve iyice sıkılan temiz bir bezle tekrar silin.

Gün içerisinde maruz kaldığı etkenlerden dolayı otomobillerimizin camları da çizilerek tahrip olmaktadır. Bu çiziklerin ise ileriki zamanda sorun yarabileceğinden ve otomobilin kullanım sırasında işlev kaybından dolayı giderilmesi gerekmektedir.

Araba camı çizikleri giderilir mi?

Metal cilası ile cam çizik giderme için içeriğinde seryum oksit bulunan araba metal cilalarından edinebilirsiniz. Bu malzeme araba camı konusunda en iyi sonuç veren malzemelerden bir tanesidir. Araç bakımı yapan ve çizik gideren firmalar içinde seryum oksit bulunduran bu metal cilasından kullanmaktalardır.





