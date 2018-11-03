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Çam balı yaraları iyileştiriyor

Tavuksuyu çorba soğuk algınlığına, sirke ise boğaz ağrısına çare..

03 Kasım 2018 Cumartesi 19:22
Çam balı yaraları iyileştiriyor


Pahalı ilaçlar ağrılardan ve hastalıklardan korunmanın tek çözümü değil. Bazen ihtiyacınız olan tek şey elinizdekileri düzgün şekilde değerlendirerek derdinize kendinizin çözüm bulmasıdır. Birçok ev yapımı yani alternatif tıp olarak adlandırılan sağlıklı çözümler hastalığınız ya da rahatsızlığınızda size yardımcı olabiliyor. Bunlardan bazılarını muhtemelen biliyorsunuzdur.

Yanıklar için siyah çay

Herkes denize gidiyor. Büyük bir kısmı da maalesef gereğinden fazla yanıyor. Eğer böyle bir durum meydana gelirse yapmanız gereken şey sallama siyah çay kullanmak. Sallama çayı ılık halde demleyin ve sallama çayı poşetiyle yanık bölgenize damlatın. Siyah çayda bulunan tannik asit yanıkları iyileştirmede çok iyidir.

Uyku sersemliğine nane

Yorgunsunuz ve kendinize gelemediniz. Hemen kahveye yönelmeyin. Tek yapmanız gereken dalından koparılmış bir naneyi koklamak. Aromaterapi tedavisinde insanları uyandırmak için kullanılan bu yöntem ile güne aşırı zinde başlayabilirsiniz. Üstelik tamamen doğal!

Yaralar için bal

İçerisindeki laktik asit sayesinde balın iyileştirici etkisinin olduğunu kanıtlanmıştır. Bal yemek yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Çam balı bakterilere karşı daha etkili olduğundan önceliğiniz çam balı olmalıdır.

Siğiller için selobant

Selobantlar siğilleri bile geçiriyor. Selobant, siğilleri önce gerdirir sonra da yok olmalarına yardımcı olur. Eğer siğiliniz 6 günlük veya daha uzun süredir varsa, siğillerin üzerindeki ölü deriyi çıkarana dek selobantı yapıştırıp çekin. Kolay ve pratik.

Soğuk algınlığı için tavuk çorbası

Eğer soğuk algınlığınız varsa en iyi ilaç tavuk çorbasıdır. Tavuğun, iyileştirici etkisinin olduğu bilimsel deneyler sonucu ispatlandı. Hem de çok lezzetli!

Sivrisinek için kabartma tozu

Acı veren arı sokmaları ve sivrisinek ısırıkları pikniğinizi mahvedebilir. Bir dahaki sefere pikniğe giderken bir sürü ilaç götürmek yerine yanınıza su ile karıştırılmış kabartma tozunu götürün. Daha sonra bu karışıma peçete bandırarak arının soktuğu veya sivrisineğin ısırdığı yere uygulayın. Hemen iyileşeceksiniz. Ayrıca kabartma tozu yerine karbonat da kullanabilirsiniz. Sirke de olabilir. Bir başka çözüm soğanı kesip sokulduğunuz yere bastırmak!..

Boğaz ağrısı için sirke

Boğazınız ağrıdığında hâlâ pahalı ilaçlar mı alıyorsunuz? Artık onlara gerek yok. Çözümü gayet basit. Yarım su bardağı su ile elma sirkesini karıştırın. Bir saat içinde birkaç kez gargara yapın. Boğazınızdaki bakteriler yok olacaktır. İşte bu kadar basit! Sirke.. sirke.. sirke.. Akla gelen her yerde bir sirke olayı var ki, hayret etmemek mümkün değil.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 19:22
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