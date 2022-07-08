Çam ağacı tartışmalarına son nokta

YENİ AKİT ANKARA

Ülkemizde meydana gelen son orman yangınları üzerine başlayan çam ağaçları tartışmasına Orman Genel Müdürlüğü son noktayı koyarak; “Çam ağaçları sonradan ülkemize getirilen bir tür değil, ülkemizin doğal türlerindendir.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl ve bu yılın yaz aylarının başlamasıyla yine sahillerde bulunan illerimizde çıkan orman yangınları beraberinde, küle dönüşen çam ağaçlarının ülkemize sonradan mı getirildi, yoksa ülkemizdeki ağaç türlerinden biri miydi? Tartışması oldu. Bu soruya cevap Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından geldi. Genel Müdürlük çok güzel bir çam fidesi eşliğinde yaptığı bilgilendirme paylaşımında, “Çam ağaçları ülkemizde sonradan mı getirildi? Sosyal medyada en sık karşılaşılan dezenformasyonlardan biri de çam ağaçlarının ülkemize sonradan getirilip yaygınlaştırıldığıdır. Çam ağaçları sonradan ülkemize getirilen bir tür değil, ülkemizin doğal türlerindendir. Anadolu’daki fosil ormanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda 20 milyon yıllık kömürleşmiş, taşlaşmış çam fosilleri tespit edilmiştir.” İfadelere kullanıldı.

Karaçam Akdeniz iklimi olan yerlerde yaygındır

Ülkemizde en fazla bulunan çam türlerinin, “Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Fıstıkçamı ve Halepçamı” olduğunu belirten Drman Genel Müdürlüğü paylaşımında şu bilgilere de yer verdi; “Çam türleri sadece ülkemizde değil, Dünya genelinde en çok doğal yayılış gösteren türlerden biridir. Bazı kaynaklarda çam türleri yayılışa göre adlandırılır. Mesela, Kızılçam yani Pinus brutia ‘Turkish Red Pine’, (Türk Kızılçamı) olarak adlandırılır. Kızılçam kuraklığa en dayanıklı çam türüdür, kanaatkârdır ve su istemez. Oksijen kaynağı olmanın ötesinde geleneksel ve modern tıp alanında hastalıkların tedavisi için çam ağaçları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yararları saymakla bitmeyecek olan çam türlerinin diğer bir faydası ise yangınlardan sonra yeniden hayat bulabilmesidir. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kızılçam oldukça yaygındır. Çam türlerinin diğer yapraklı türlere göre tutuşma ve yangın riski daha yüksektir. Ancak, Akdeniz ormanları milyonlarca yıldır doğal yangınların olduğu bir coğrafyadır. İklimsel koşulara ve yıldırımlara bağlı olarak sık yangınların yaşandığı Akdeniz ormanlarında bulunan bitkiler (Kızılçam dahil) yangından sonra kendini yenileyecek şekilde değişim göstermiştir. Kızılçam Akdeniz ormanlarının mucizelerinden biridir.”