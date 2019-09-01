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Çalıştığı kuyumcudan 78 parça mücevherle kaçtı, 68 parça mücevherle yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan piyasa değeri yaklaşık 220 bin lira olan 78 parça mücevherle kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

01 Eylül 2019 Pazar 15:27
Çalıştığı kuyumcudan 78 parça mücevherle kaçtı, 68 parça mücevherle yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan piyasa değeri yaklaşık 220 bin lira olan 78 parça mücevherle kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalandığı otel odasında ve üst aramasında çaldığı altınlardan 63 parça mücevher ile 21 bin 740 TL ve birmiktar uyuşturucu ele geçirildi.


Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde bulunan bir oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Hüsnü M., çalıştığı iş yerinden 918 gram ağırlığında 78 parça ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli H.M.’nin çaldığı değerli eşyaları Alanya ilçe merkezinde bulunan kuyumcu dükkanlarında bozdurmaya çalıştığı tespit edildi. H.M., jandarmanın irtibata geçtiği Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde kaldığı otelde yakalandı. Yapılan aramada toplam 63 parça altın ve mücevher ile 21 bin 740 TL ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar sahiplerine iade edilirken, şüpheli Manavgat’a getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli H.M., mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.



“Köpek bile yediği çanağı pislemiyor”


Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Hüsnü M. ile karşılaşan iş yeri sahibi Ali Barman, çalışanına tepki göstererek, "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile yediği çanağa pislemiyor” dedi.


Barman, ”Manavgat’ta kuyumculukla uğraşıyorum. Yanımızda bir aydır sigortalı çalıştırdığımız Hüsnü M. isimli şahıs cuma saatinde bir saatlik boşluktan fırsat bularak 918 gram altını alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri, Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarından dolayı yakalanmıştır. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Hırsızlık güvenlik kamerasında


Öte yandan hırsızlık ani iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hüsnü M.’nin temizlik yapma bahanesiyle ziynet eşyalarını taşıdığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:27
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