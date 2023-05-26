Çalışmayan annelere müthiş destek: Çocuk bakımı projesi 1510 lira ödeme! Açıkladı!

Çalışamayan ev hanımları için aile ekonomisine katkı sağlayamamak, ailenin geçimini zorlaştırıyor. Artan fiyatlar ve enflasyon ile birlikte Türkiye’de aileler zorlu bir dönemden geçerken çalışmayan ev hanımları için İŞKUR üzerinden yeni desteklerin sağlanacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen annelerin şartları yerine getirmesi yeterli olurken konuyla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Açıklamalar ile birlikte Türkiye’de çocuğu olup çalışmayan annelere destek konusunda soru işaretleri giderildi.

İŞKUR anne projesiyle Çocuğu olup çalışmayan annelere destek verilecek

İŞKUR anne projesi kapsamında yapılacak çalışmalarda İŞKUR’dan işsizlik maaşı gibi ödemeler verileceği gibi bazı durumlardaki vatandaşlara daha yüksek tutarlarda ödeme yapılacak. Çocuğu olup çalışamayan anneler eğer çalışmak istiyorsa çocukları için bakım parası, iş parası, maaş gibi pek çok farklı seçenek sunulacak. Böylece anneler çalışmak ve çocuğuna bakmak gibi sorumluluklarını çok daha kolay bir şekilde yerine getirebilecek. İşte Anne Projesi olarak adlandırılan projede, iş gücüne katılmak isteyen annelere öncelik verilecek. Çeşitli iş kollarında istihdam edilebilecek olan anneler, önce işi öğrenecek sonrasında çalışmaya başlayacak.

İŞKUR üzerinden işlemleri yapılacak annelere her gün 95 TL’lik destek verilecek. Aylık 400 TL’lik maaş bağlanacak olan annelerin 0-15 yaş aralığında çocuğu olması yeterli. Tüm bu desteklere ek olarak ise anneler 2870 TL’lik ek aylık İŞKUR üzerinden alacak. Çalışma hayatına başladığında bu destekler kesilmeyeceği gibi normal maaşa ek olarak toplamda yüksek miktarlarda aylık destek verilecek. Bu para çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması ya da bakıcı masrafının karşılanması için yeterli olacak. Verilecek desteklerde ise ailenin durumuna göre inceleme yapılacak. Yardımlarda maksimum limit ise 8500 TL olacak. 8500 TL’yi aşamayacak olan yardımlarda kademelere göre limitler belirlenecek.

Başvuru şartlar neler?

bgazete' ye göre: Programa başvurmak ve yardımlardan yararlanmak isteyenlerin tüm işlemlerini İŞKUR üzerinden yapması gerektiğini unutmaması gerekiyor. İŞKUR’a giderek müracaatta bulunan anneler için şartlar ise şöyle;

İŞKUR kaydının yapılması

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İŞKUR’da işsiz olarak kaydının açılması

İşbaşı eğitim uygulamalarına başvuru yapılması

Bu işlemler sonrasında İŞKUR İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere bu yıl günde 110 lira olmak üzere ayda 3.300 lira, 3 aylık dönemde de 9.900 lira ödeme yapacak. İşbaşı eğitim programına katılacak annelere de bakım desteği adı altında 400 lira ödenecek. Eğitimli çocuk bakıcısı desteği 5 bin 651 lira, kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında da 1510 lira ödeme yapılıyor. Çalışan anneye kreş desteğinden; geliri brüt asgari ücretin iki katını geçmeyen, 0-60 ay aralığında çocuğunu MEB'e bağlı kreş, gündüz bakımevi, anaokuluna düzenli gönderen anneler yararlanabiliyor.

İşte Anne projesinden 15 yaş ve altı çocuğu olan anneler faydalanabiliyor. Bu projeden evlat edinenler de yararlanabiliyor. Proje kapsamında mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim kurumlarına katılanlar devam ettikleri sürece ayda 3.300 lira alıyor. Türkiye'deki 81 ilde geçerli olan bu desteğe başvuru için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci, ikinci dereceden akrabası veya eşi olmaması, işbaşı eğitim programına başvurulması gerekiyor.