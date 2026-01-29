Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. Özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
