  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu Trump “yardımları keseriz” dedi! Irak’tan rest geldi Galatasaray’a İngiltere’de soğuk duş! Emekli maaşı kararı Resmi Gazete'de! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı Antalya'da deprem! CHP'nin Milli Şef hayali Meclis'te duvara tosladı! Geçmişin karanlık sayfaları gün yüzüne çıktı Trump’ın mesajına cevap geldi! İran: Karşılık vermeye hazırız FED faiz kararını açıkladı İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi
Gündem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. Özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

"Son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi"

 

Bakan Işıkhan'ın ifadeleri şöyle:

İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz.

Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak
Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak

Gündem

Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak

Bakan Işıkhan dijital dönüşümün şifrelerini verdi! Geleceğin mesleklerine hazır olmayan kaybedecek
Bakan Işıkhan dijital dönüşümün şifrelerini verdi! Geleceğin mesleklerine hazır olmayan kaybedecek

Gündem

Bakan Işıkhan dijital dönüşümün şifrelerini verdi! Geleceğin mesleklerine hazır olmayan kaybedecek

Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi
Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi

Ekonomi

Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

Gündem

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23