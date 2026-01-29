  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor! ABD kongre üyelerini tir tir titreten veri: Bunu siz istediniz Karar canlı yayında açıklandı: Libya'da bulunan doğalgaz Türkiye'ye getirilmeyecek! Bakın ne yapılacak Sıcak saatler! Müthiş bir hamle daha mı geliyor? Bakın ne yapılacak şimdi de... Yetkiyi verdiler sahaya iniyor dediler ama... Fenerbahçe'de Beto gerçekleri: Hiç yanaşmadılar Karar çıktı: Bakın ne yaptılar! Beşiktaş'ın 'Asllani' Bitti bu iş geliyor! Taraftarlar isyan etmişti... Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Galatasaray kasayı doldurdu Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları uzaylı meselesiyle... Mafya üyeleri idam edildi! Türk kamuoyu isyan etti
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

Buzdolabında zehirleyen 5 sebzeyi mutlaka bir yere not edin ve bu tehlikeye dikkat edelim artık...

#1
Foto - Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

Buzdolabı her sebze için faydalı değildir. Buzdolabınızda sakladığınız bazı sebzeler, sağlığınız ve lezzetiniz için risk oluşturabilir. İşte soğukta bozulabilen ve sağlığınıza zarar verebilecek 5 sebzeyi bir araya getirdik. İşte dolapta durdukça zehirleyen 5 sebze…

#2
Foto - Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

Mutfakta hayatımızı kolaylaştıran buzdolapları, bazı sebzeler için aslında büyük bir tehlike oluşturuyor. Tazeliğini korumak amacıyla her şeyi buzdolabına koymak alışkanlık olsa da bazı sebzeler soğukla temas ettiğinde kimyasal yapıları değişiyor ve sağlığımızı tehdit edebiliyor. Peki, hangi sebzeler, buzdolabı yerine başka nasıl saklanmalı? İşte cevabı... Mutfakta hayatımızı kolaylaştıran buzdolapları, bazı sebzeler için aslında birer "lezzet ve sağlık düşmanına" dönüşebiliyor. Çoğumuz tazeliğini korusun diye her şeyi raflara diziyoruz ama bazı sebzeler soğukla temas ettiğinde kimyasal yapıları değişiyor. İşte mutfağınızda acil durum ilanı vermenize neden olacak o liste...

#3
Foto - Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

1. PATATES: SOĞUK SİZİ ZEHİRLEYEBİLİR Mİ? Patatesi buzdolabına koyduğunuzda içindeki nişasta hızla şekere dönüşür. Bu sadece tadını tatlılaştırmakla kalmaz; bu patatesleri yüksek ısıda (kızartma veya fırın) pişirdiğinizde şeker, asparajin amino asidiyle birleşerek Akrilamid adı verilen kanserojen bir maddeye dönüşür. Doğrusu: Karanlık, serin ve hava alan bir sepet.

#4
Foto - Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

2. SOĞAN: KÜF TUZAĞI Soğanın içindeki nem, buzdolabının kapalı ortamında yumuşamaya ve hızla küflenmeye neden olur. Buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusunu çekmesi de cabası. En tehlikelisi ise fark edilmeyen içten içe çürümedir. Doğrusu: Patateslerden uzak, kuru ve havadar bir yer.

#5
Foto - Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

3. DOMATES: HÜCRE YAPISI ÇÖKÜYOR Domates bir meyve genetiğine sahiptir ve soğuk, domatesin hücresel yapısını bozar. O "unlu" doku ve tatsızlık işte tam bu yüzden olur. Soğuk hava domatesin aromasını sağlayan enzimleri durdurur. Doğrusu: Oda sıcaklığında, sapları yukarı bakacak şekilde.

#6
Foto - Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

4. SARIMSAK: "SESSİZCE" FİLİZLENİYOR Sarımsak buzdolabında dışarıdan sağlam görünse de soğuk etkisiyle hızla filizlenir ve içten lastikleşmeye başlar. Bozulduğunu ancak kestiğinizde anlarsınız. Doğrusu: Kuru ve loş bir ortam.

#7
Foto - Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

5. FESLEĞEN VE TAZE OTLAR Fesleğen soğukta kararır ve buzdolabındaki tüm yemeklerin kokusunu sünger gibi çeker. Sağlıklı besleneyim derken oksitlenmiş otlar tüketiyor olabilirsiniz. Doğrusu: Bir bardak suyun içinde, tıpkı bir çiçek gibi tezgâhta.

#8
Foto - Aman dikkat artık! Buzdolabında zehirleyen 5 sebze: Tadı değişmiyor, zehirliyor!

ÖNEMLİ UYARI! Sebzeleri buzdolabına koymadan önce mutlaka üzerindeki nemi kurulayın. Nem, bakteri üretimini hızlandıran en büyük etkendir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı
Gündem

Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye ilk koşan isimlerden biri olan Rus Doktor Yanna Vlasova, Türkiye'nin Adıya..
Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?
Gündem

Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?" başlıklı yazısı...
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor
Gündem

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı’n..
Antalya'da deprem!
Gündem

Antalya'da deprem!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi
Gündem

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

En güçlü olduğu yer olan Suriye’de bile yok olmanın eşiğine gelen teröristlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) el uzattı. Türk ve Suriye ist..
CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti
Gündem

CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, CHP'li belediyelerdeki dev yolsuzluk ve rüşvet ağını ele aldığı yazısında, Aziz İhsan Aktaş davası üzerinden ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23