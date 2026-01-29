Aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe de var! Avrupa Futbolunda böylesi görülmedi

- Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 20'de Fenerbahçe ve Galatasaray, geçen sene Avrupa'da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar listesinde ilk 20'de yer aldı. Söz konusu listede Fenerbahçe 16, Galatasaray ise 17. sıraya yerleşti. İngiltere ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ise ilk 3 sırayı aldı. Kulüplerin ödediği bonservis ücretlerine ise raporda yer verilmedi. - Türkiye, 2025'te uluslararası transferlere 534 milyon dolar harcadı Türkiye, 2025 yılında ödediği 534 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 7. sırada yer aldı. Uluslararası futbolcu transferinde 2025'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 222 milyon dolar ile 12. sıraya yerleşti. Yurt dışından transfer ettiği 416 futbolcuyla bu alanda 10. sırada bulunan Türkiye, yurt dışına en çok oyuncu gönderen ülkeler sıralamasında da 339 futbolcuyla 14. basamağın sahibi oldu. Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke şu şekilde: