SON DAKİKA
Gündem

Dikkat bu tuzağa düşmeyin! RTÜK maskesiyle dolandırıcılık

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dikkat bu tuzağa düşmeyin! RTÜK maskesiyle dolandırıcılık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde artış gösteren ve doğrudan yayın kuruluşlarını hedef alan siber dolandırıcılık girişimlerine karşı sert bir uyarı yayımladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), RTÜK ve RTÜK Başkanı’nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarını uyardı.

RTÜK’ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Radyo ve televizyon yayıncılarına önemli uyarı. RTÜK ve RTÜK Başkanı’nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in adı kullanılarak telefonla arandığı, yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.

