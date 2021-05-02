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Ekonomi Çalışma izin belgesi çıktısı nasıl alınır? Muafiyet belgesi, sokağa çıkma izin belgesi alma
Ekonomi

Çalışma izin belgesi çıktısı nasıl alınır? Muafiyet belgesi, sokağa çıkma izin belgesi alma

Türkiye 29 Nisan’dan itibaren 17 günlük tam kapanmaya girdi. Kısıtlamadan muaf sektör çalışanlarına 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' çıktısı aldı. Peki çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi nereden alınır? Çalışma izin belgesi çıktısı nasıl alınır? İşte muafiyet belgesi, sokağa çıkma izin belgesi detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 15:28:00 - 2021-05-02 15:29:01
Çalışma izin belgesi çıktısı nasıl alınır? Muafiyet belgesi, sokağa çıkma izin belgesi alma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tam kapannma günlerinde çalışacaklar çalışma izin belgesi almak zorunda. İçişleri Bakanlığı çalışma muafiyet izni belgesi açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir." Peki e-Devlet Çalışma izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı (muafiyet) belgesi nasıl alınır, kimler alabilir?

Çalışma izin belgesi e devletten nasıl alınır?

Muaf listesi içerisinde yer alan çalışanlar e-Devlet üzerinden edindikleri çalışma belgesi sayesinde sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde işlerine gidebilecek. Çalışma belgeleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e Başvuru ekranından temin edilecek.

e-Devlet Çalışma izin belgesi almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek Çalışma izin belgesi alınabiliyor.

Çalışma izin belgesi süresi ne zaman doluyor?

Buna göre; muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince daha önce verilen tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’te sona erecek. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e- Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e- Başvuru sistemi üzerinden ‘görev belgesi’ başvurusunda bulunacak.

Çalışma izin belgesi e devlet giriş ekranı için tıklayın

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