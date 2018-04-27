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Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kıdem tazminatı konusunun ortak akıl ile birlikte çözülebileceğini, "Yaptık, oldu" şeklindeki bir modelden kimsenin memnun olmayacağını söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 09:27
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya  Şubesi tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri" konulu  programa katıldı.
 
Bakanlık olarak politikalarını belirlerken tüm paydaşlarla bir araya  gelerek kararlar aldıklarını dile getiren Sarıeroğlu, çok sık anketler  yaptırdıklarını ve çıkan sonuçlara göre 24 Haziran sonrasında çok güçlü bir  şekilde çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.
 
Sarıeroğlu, asgari ücret, taşeron, toplu iş sözleşmeleri konularında  son dönemde ciddi adımlar atarak sonuçlar aldıklarını dile getirdi.
 
İş dünyasının talep ve beklentilerini de bildiklerini belirten  Sarıeroğlu, "Kıdem tazminatı konusu ortak akıl ile birlikte çözüm üretilebilecek  bir alan, 'Yaptık, oldu' şeklinde bir modelden hiçbir kimsenin memnun  olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.
 
Kıdem tazminatı ile alakalı uzun yıllardır çalışmaların olduğundan  bahseden Sarıeroğlu, çok ciddi bir mutfak bölümünün ortaya çıktığını ancak uzlaşı  bölümünün bulunmadığını aktardı.
 
Bu bağlamda handikaplardan birisinin de iş veren temsilcilerinin kendi  arasında uzlaşamaması olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "TOBB, TÜSİAD, TİSK ve  TİM'in birbirinden ayrı ayrı konuyla alakalı görüşü var. Kimisi kıdem tazminatı  fonunun olmasını istiyor, kimisi de maliyet unsuru olacağını söylüyor. İşçi  görüşü net, 'Haklarda bir geriye gidiş olamaz' diyor. Tüm bu görüşleri bir  noktada buluşturmak gerekiyor. Uzlaşıyla ve suhuletle uygun bir modelin  oluşturulması lazım. Bunun için de daha zaman var diye düşünüyorum. Bu anlamda  daha da olgunlaştırılması, daha da konuşmamız, daha fazla bir arada olmamız  gerekiyor. En son yapılan toplantıda özellikle iş veren temsilcilerimizin kendi  içerisinde bir uzlaşıya varması ilk öncelikli gündem maddesi olarak belirlenmiş.  O noktada çalışmalar bitirilmiş. Tekrardan iş veren kuruluşlarımız kendi  aralarında olgunlaştırırsa, işçi kesimimizin temsilcileriyle bunların  konuşulmasını sağlayacak ortamları oluştururuz." şeklinde konuştu.
 
"İSTİHDAM PERFORMANSINI ARTIRMA İLE İLGİLİ BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"
 
Bakanlıklarının her kesime hitap ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu,  aldıkları kararların 81 milyona anında dokunduğunu söyledi.
 
Bu sebeple hassasiyet ve titizlikle hareket etmeleri gerektiğini  vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:
 
"İstihdam ve büyüme ile ilgili hedeflerimiz var. En önemlisi istihdam  performansını artırma ile ilgili büyük hedeflerimiz var. Bunlarla ilgili Sayın  Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda  bakanlarımızla birlikte inşallah hükümetimiz bugüne kadar nasıl güçlü çalışmalar  yaptıysa ülkemizi inşallah daha iyi yerlere getirmek için güçlü, istikrarlı ve  kararlı politikalarını devam ettirecek."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:27
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