Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat!
Bursa'da çalıştığı saatlerde cep telefonuyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan işçinin işten çıkarılması fesih sebebi olarak görüldü.
Bursa'da, çalıştığı işyerinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan işçi, tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de işçinin mesaide cep telefonuyla oynaması ve fotoğraf çekmesinin geçerli fesih sebep olduğuna hükmetti. Ancak işçiye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi kararını verdi.
Çalışırken cep telefonuyla oynadı işsiz kaldı
Bursa'da bir fabrika işçisi, amirlerinin uyarmasına rağmen kapalı alanda sigara içip, cep telefonuyla iş yerinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşçi, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla tazminat ödenmeden işten çıkarıldı. İşçi, haksız nedenlerle kovulduğunu, fesih ihtarnamesindeki olayların doğru olmadığını savundu.
Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
İşçiye kıdem tazminatı ödendi
Yargıtay işçinin mesaide cep telefonuyla oynaması ve fotoğraf çekmesinin geçerli fesih sebep olduğunu hükmetti. Ancak işçiye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi kararını verdi.