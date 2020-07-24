Çalışanların bayramda neye ihtiyacı varsa Ticket Compliments’ta

İSTANBUL (AA) - Edenred’in teşvik ve ödüllendirme ailesi Ticket Compliments, Kurban Bayramı’nda çalışanlarına, iş ortaklarına ve bayilerine hediye vermek isteyen şirketlere; Ticket Market Kartı, Ticket Compliments Hediye Çekleri, CarrefourSA ve Migros’larda geçerli hediye kartları ile hijyenik ve bol avantajlı alternatifler sunuyor.

Edenred açıklamasına göre, kurumsal ödeme çözümlerinde pazar lideri Edenred, Kurban Bayramı nedeniyle şirketlere avantajlı ve hayatı kolaylaştıran hediye alternatifleri sunuyor.

"İş hayatının her gününde yanınızdayız" mottosuyla, günün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren Edenred’in, Ticket Market Kartı, Ticket Compliments Hediye Çekleri, CarrefourSA ve Migros’larda geçerli hediye kartları bayramda çalışanlarına, iş ortaklarına ve bayilerine hediye vermek isteyen şirketlere kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor.





- 10 bin TL’ye kadar hediye kazanma şansı





Edenred’in Ticket Market Kart’ı, işverenler için lojistik ve operasyonel kolaylık sağlarken çalışanlar için ise temassız ya da QR kodla ödeme özelliği ile hijyenik bir alternatif oluyor.

Ayrıca, bayramda çalışanlarına Ticket Market Kart hediye eden işverenler her bin TL’lik siparişleri için 50 TL, toplamda ise 10 bin TL’ye varan hediye kazanma fırsatı yakalıyor.



Edenred’in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümlerinden biri olan Ticket Compliments Fashion Hediye Çeki, çalışanlara 400’e yakın mağazada, 16 markanın giyim, aksesuar ve ayakkabı ürününde alışveriş imkanı sunuyor. Şirketler ise her bin TL’lik hediye çeki alımında 100 TL’lik hediye çeki kazanıyor.

Elektronikten mutfak gereçlerine dekorasyondan kozmetiğe farklı kategorilerde, 14 markanın 2 bini aşkın mağazasından özgürce seçme özgürlüğü sunan Ticket Compliments Universal Hediye Kuponu ise şirketlere her bin0 TL’lik alımda 50 TL’lik hediye çeki kazandırıyor.





- Hijyenik ve güvenli alışveriş imkanı





Açıklamada verilen bilgilere göre, Edenred, bayramda çalışanlarına gıda yardımında bulunmak isteyen işverenlere Ticket Market Kartı’nın yanı sıra CarrefourSA ve Migros’larda geçerli hediye kartlarını da sunuyor.

600’den fazla CarrefourSA mağazası, online marketten ve mobil uygulamadan alışveriş fırsatı sunan CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı, mobil uygulama ve dijital kart seçeneğiyle çalışanlara sosyal mesafeyi koruyarak hijyenik bir alışveriş imkanı tanıyor.

Migros, Migros Jet, Migros Sanal Market, 5M Migros ve Macrocenter mağazalarında geçerli kart veya dijital kod olarak hediye edilebilen Money Club Pro Kart sayesinde çalışanlar satış mağazalarından, dijital kod ile de Migros Sanal Market’ten online alışveriş yaparak evlerinin ihtiyaçlarını özgürce karşılayabiliyor.



Ticket Market, Ticket Compliments Fashion ve Ticket Compliments Universal Hediye Çekleri’nin geçerli olduğu en yakın mağazaların listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.