Çalışanlara nefes aldıracak sıcakta bozulmayan, bayatlamayan nefis tarifler: Uzun yolculuk için pratik yiyecekler
Karın gurultularınıza son verecek, mide bulantılarınıza dur diyecek, açlıktan kaynaklanan ağız kokusunu bir çırpıda bastırıverecek yiyecekler... Uzun yolda bozulmayacak yiyecekler arasındaki bayatlamayan tuzlu kurabiyeleri dakikalar içinde hazırlayarak yol çantanıza alabilirsiniz. Çalışanlar pratik bayatlamayan kurabiye tariflerine bayılacaksınız. Ezilip büzülmeden misafir çağırabileceksiniz.
Seyahate Birebir Yolluk, Taşımalık Yemek Fikirleri
Çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilinmez fakat; çok gezenin yollarda acıktığını bilmeyen yoktur. Değişen iklimler ve yollar, insanda acıkma hissini uyandırmaktadır. Bitmeyen yolculuklar, varılamayan duraklar derken yolculuk esnasında bir şeyler atıştırmak isteyebilirsiniz. Çalışanlar ise pratik şipşak yapan tarifler aramakta. Bu yazımızda sizlere kolay yapabileceğiniz bayatlamayan tariflerden ve uzun yolculuk için pratik yiyecekler listesi vereceğiz.
Mide bulantılarından dolayı yolculuktan kaçıyorsanız açlığı bastıran yolluk yemek fikirleri ile midenizi yol boyunca koruyabilirsiniz. Uzun yola giderken yiyecek hazırlama konusunda kafası karışanlar bu yazıdan sonra bir aydınlanma yaşayacaklar.
Kaşarlı milföy çubukları
Yolculuğa çıkmadan önce kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz bu kaşar peynirli milföy çubukları, yorgunluk çayınızın yanında çok iyi gidecek.
Yapımı için malzemeler
Yarım paket milfoy hamuru
Yarım bardak rendelenmiş kaşar peynir
1 yumurta sarısı
Un
Kaşarlı milföy çubukları tarifi Nasıl yapılır?
Dolaptan çıkarıp, yumuşattığınız milföyleri tezgaha biraz un serperek merdane ile inceltin. Üst yüzüne yumurta sarısı sürün ve rendelediğiniz kaşar peynirinden serpin. Üzerine 1 adet daha milföy koyun tekrar yumurta sürün, kaşar peyniri ve isteğe göre kıyılmış maydanoz serpin.
Hepsine aynı işlemi uyguladığınız milföyleri 1-2 parmak kalınlığında boyuna dilimleyin. Fırın tepsisine yerleştirin ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin.
Sandviç
Kimilerine göre ekmeğin arasında bir dilim peynir ve domatesle olur güzel sandviç, kimilerine göreyse bol ve çeşitli malzemeyle. Eğer siz ikinci gruptaysanız bu tarifi çok seveceksiniz.
Yapımı için malzemeler
Fesleğen
Avokado
Tuz
Karabiber
Beyaz Peynir
Salam
Yumurta
Domates
Bol malzemeli sandviç tarifi Nasıl yapılır?
Ekmeklerinizi kızartın. Fesleğen, avokado, tuz ve karabiberi karıştırarak sosunuzu hazırlayın.
İlk kata bu avokadolu sosu sürün ve üstüne peynirleri dizin.
Ekmek koyup ve ikinci kata salam ve haşlanmış yumurtayı koyun.
Bir dilim ekmek daha koyup, son kata da domateslerinizi dizin ve üzerini diğer ekmekle kapatın. Alın size doyurucu bir sandviç.
Sıcakta bozulmayan yiyecekler?
Normal şartlarda sıcakta çabuk bozulabilecek protein değeri ve kalori miktarı yüksek, sindirimi uzun yiyecekler tercih edebilirsiniz. Et, balık, tavuk, yumurta, ekmek, peynir, köfte gibi. Bunu yaparken de sınırlı olan çantanızdaki yeri maksimum verimlilikle kullanmak gerekiyor. Yükte hafif, besleyicilikte yüksek ürünler tercih edilmeli.
Ağızda dağılıveren, bayatlamayan ve mis gibi tarçın kokan bir kurabiye tarifimiz var. Tadına bakan herkes çok beğendi, tarçınlı ve cevizli tatları seviyorsanız muhakkak deneyin.
Çalışanlara nefes aldıracak tarifler geliyor...
Bayatlamayan Tarçınlı Ve Cevizli Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler
Su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü 100 ml)
125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
Yarım çay bardağından biraz daha fazla dövülmüş ceviz
1 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilin
2, 5-3 su bardağı un (ben 3 su bardağından biraz eksik kullandım, kontrollü ekleyin)
Kurabiyeler piştikten sonra bulamak için;
5 yemek kaşığı pudra şekeri + 1 yemek kaşığı tarçın
Bayatlamayan Tarçınlı Ve Cevizli Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?
Tüm malzemeleri yumuşak ancak ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurup cevizden küçük parçalar yuvarlayın.
170 derecede ısıtılmış fırında hafif pembeleşene dek pişirin.
Fırından çıkarır çıkarmaz dokunmayın 5-6 dk sonra pudra şekeri ve tarçından oluşan karışıma bulayıp servis edin.
Ağızda Dağılan Bayatlamayan Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler
Yarım paket margarin (Oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta akı
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı pudra şekeri
3, 5 su bardağı un
Üzerini bulamak için; Toz şeker
Ağızda Dağılan Bayatlamayan Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?
Şeker, un ve kabartma tozu hariç diğer malzemeleri karıştırıyoruz.
Unu kontrollü olarak eklerken kabartma tozunu da ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz.
Elde ettiğimiz hamurdan cevizden biraz daha büyük yuvarlaklar yapıp sadece üst kısımlarını şekere batırıp tepsimize diziyoruz.
170 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz.
Yapımı çok kolay ve pisince çok nefis oluyor.
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